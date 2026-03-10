България

Шофьор помете паркирани коли в София, съмнения за прикриване на истината

На кадри се вижда как от автомобила излиза жена и бяга от мястото на произшествието

10 март 2026, 09:19

Ж ители на столичния квартал "Гоце Делчев" осъмват с пометени коли, звънят в полицията и с изненада разбират, че през нощта колоната от автомобили пред блока им е била отнесена с висока скорост от лека кола, пише NOVA.

Видео, заснето от очевидец обаче, дава повод на хората да се съмняват дали цялата истина не се прикрива. На кадрите се вижда как от автомобила излиза жена и бяга от мястото на произшествието. Тя остава скрита за разследването, не се споменава в протоколите на полицията, а вината е приписана на мъж, който се появява по-късно до блъснатата кола. 

Жена помете 7 автомобила в столичен квартал, а след това избяга

Инцидентът станал през нощта срещу събота. Никола е свидетел на случилото се. Разказва, че първоначално е чул силен шум. "Забелязах аварийни светлини и веднага излязох. Видях блъсната кола, през чиято пасажерска врата излезе жена и побягна. Подадох сигнал на 112. Впоследствие видях, че жената се беше върнала и говореше по телефона. Тя плачеше, каза, че се е блъснала и помоли някого да дойде. Пристигна сив автомобил и от него излезе господин. Прегърнаха се. В колата имаше и дете. Мъжът премести автомобила, а впоследствие говореше по телефона, каза, че е нечий колега. Жената беше седнала на пейката", обясни Никола.

Собственикът на автомобила, ударен най-сериозно, споделя, че преди година го е закупил. Разбира за пътния инцидент от социалните мрежи. "Не искат никъде да ремонтират колата ми, казват, че съсипана. А в протокола за инцидента никъде няма име на жена. Ще търсим истината, предприели сме действия, имаме опасения, че тя се укрива. Познати казват, че знаят коя е жената, с адвокат ще решим как да процедираме", казва Георги.

Според информация на СДВР, изпратена до NOVA, 40-годишен мъж е поел вината и е санкциониран. Направен му е тест и е установено, че не е употребил забранени вещества. Глобен е за висока скорост. От полицията уточняват, че на място не е имало свидетели, а записите са пристигнали по-късно при тях, като в момента се разглеждат. 

