България

Премиерът Желязков на визита в Черна гора

Ще бъдат подписани два документа за сътрудничество между България и Черна гора

8 септември 2025, 07:15
Премиерът Желязков на визита в Черна гора
Източник: БТА

П ремиерът Росен Желязков е на официално посещение в Черна гора, което ще бъде днес и утре. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Министър-председателят Желязков ще се срещне министър-председателя на Черна гора Милойко Спаич, както и с президента на Черна гора - Яков Милатович. 

Предвидено е днес да бъдат подписани два документа за сътрудничество между България и Черна гора. Премиерът Желязков и колегата му Спаич ще подпишат споразумение за научно и технологично сътрудничество. Министрите на транспорта на двете държави – Гроздан Караджов и Мая Вукичевич, ще подпишат двустранна декларация за сътрудничество, с която изразяват желанието на страните за осигуряване на директна въздушна линия, която да свърже столиците София и Подгорица.

По повод отбелязването на Съединението, премиерът Желязков ще открие бюст-паметник на княз Александър Първи Батенберг във Факултета по политически науки на Университета на Черна гора. Една от най-големите заслуги на княза към българския народ е именно Съединението на Княжество България и Източна Румелия, от която бележита дата се навършват 140 години. 

Предвидено е също така Росен Желязков да изнесе публична лекция пред студентите в университета. 

В официалната делегацията са вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на туризма Мирослав Боршош и министърът на здравеопазването Силви Кирилов, които ще се срещнат с техните черногорски колеги.

На 3 септември правителството одобри подписването на Споразумение между правителствата на България и на Черна гора за научно и технологично сътрудничество. Документът дава нова перспектива за развитие на двустранното сътрудничество в науката, технологиите и иновациите с акцент върху двустранни проекти, финансирани от двете страни, мобилността на учени и обмена на данни и информация за съвместни научни изследвания. Предвидено е съвместните дейности да се извършват под формата на координирани програми и съвместни изследователски проекти; съвместни научни семинари, конференции и симпозиуми; размяна на научна и технологична информация и документация при обмена на учени, специалисти и изследователи, обмен или взаимно ползване на съоръжения или материали и други форми на научно и технологично сътрудничество.

Източник: БТА, Десислава Пеева    
Росен Желязков Черна гора Двустранно сътрудничество Официална визита Наука и технологии Въздушна линия София-Подгорица Княз Александър I Батенберг
Последвайте ни

По темата

С какво време ще започнем новата седмица

С какво време ще започнем новата седмица

Тръмп планира нов разговор с Путин

Тръмп планира нов разговор с Путин

Днес е Рожен – празникът на Богородица

Днес е Рожен – празникът на Богородица

Пълно лунно затъмнение: Милиони хора по света наблюдаваха

Пълно лунно затъмнение: Милиони хора по света наблюдаваха "кървавата луна"

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 13 часа
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 10 часа
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 9 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 12 часа

Виц на деня

– Пешо, пак ли си пил?! – Не, душата ми просто се е освободила от реалността.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Актуална информация за пътната обстановка в последния почивен ден

Актуална информация за пътната обстановка в последния почивен ден

България Преди 26 минути

Вече са в сила новите правила в Закона за движението по пътищата

Доживотен затвор за жената, убила роднини с гъби

Доживотен затвор за жената, убила роднини с гъби

Свят Преди 53 минути

Тя беше призната за виновна по три обвинения

<p>Тръмп с последно предупреждение към &quot;Хамас&quot;</p>

Тръмп с последно предупреждение към "Хамас" за заложниците

Свят Преди 1 час

Според израелски източници в ивицата Газа остават 48 заложници

Мистериозната легенда за „главите от Великденския остров“

Мистериозната легенда за „главите от Великденския остров“

Любопитно Преди 1 час

Въпреки че е едно от най-отдалечените населени места в света, Великденският остров е постигнал впечатляващо ниво на световна слава

Защо една жена може внезапно да прекрати връзка: 7 сигнала, които сте игнорирали

Защо една жена може внезапно да прекрати връзка: 7 сигнала, които сте игнорирали

Любопитно Преди 1 час

Защо жените прекъсват връзките внезапно четете в следващите редове

Как и къде изниква "Баварският Версай"

Как и къде изниква "Баварският Версай"

Любопитно Преди 1 час

Дворецът Херенкимзее е "проектът на живота" на крал Лудвиг II

<p>8 септември: Началото на 872 дни в Ада &ndash; обсадата на Ленинград</p>

8 септември: Началото на 872 дни в Ада – обсадата на Ленинград

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Тайсън срещу Мейуедър: Легендите на бокса се готвят за демонстративен мач

Тайсън срещу Мейуедър: Легендите на бокса се готвят за демонстративен мач

Любопитно Преди 11 часа

Легендите на бокса ще се изправят един срещу друг на ринга през пролетта на 2026 г.

<p>Патрик Шварценегер и Аби Чемпион си казаха &bdquo;Да!&ldquo;💍</p>

Патрик Шварценегер и Аби Чемпион си казаха „Да!“💍

Любопитно Преди 11 часа

Патрик предложи брак на Аби през декември 2023 г.

„Бях отвлечен, пребит, сниман и изнудван": Жертва на "Наглите" проговори след изчезването на трима от осъдените

„Бях отвлечен, пребит, сниман и изнудван": Жертва на "Наглите" проговори след изчезването на трима от осъдените

България Преди 12 часа

Бизнесменът Киро Киров, една от жертвите на групата, говори пред NOVA след дългогодишно мълчание

Стачка блокира метрото в Лондон до четвъртък

Стачка блокира метрото в Лондон до четвъртък

Свят Преди 13 часа

Почти никакви влакове на метрото няма да се движат от понеделник до четвъртък заради серия от поетапни стачни действия

Хванатата в изневяра на концерта на Coldplay подаде молба за развод

Хванатата в изневяра на концерта на Coldplay подаде молба за развод

Любопитно Преди 13 часа

Кристин Кабот е подала молбата за развода на 13 август

Бъдещето на "Армани": Какво ще се случи с модната империя?

Бъдещето на "Армани": Какво ще се случи с модната империя?

Любопитно Преди 15 часа

Повече яснота може да има през идните седмици, когато завещанието на Джорджо Армани бъде отворено

Премиерът на Словения се ожени за бивша телевизионна водеща

Премиерът на Словения се ожени за бивша телевизионна водеща

Свят Преди 15 часа

За първи път действащ словенски министър-председател встъпва в брак, докато заема този пост

Зеленски съобщи за четири жертви след масираните руските удари в Украйна

Зеленски съобщи за четири жертви след масираните руските удари в Украйна

Свят Преди 16 часа

Десетки са ранените само в столицата Киев, сред жертвите са майка и нейният 3-месечен син

<p>Язовирите&nbsp; &quot;Копринка&quot; и &quot;Жребчево&quot; пресъхват</p>

"Копринка" и "Жребчево" пресъхват, местните определят състоянието им като трагично

България Преди 16 часа

Гледките около водоемите мнозина определят като лунен пейзаж

Всичко от днес

От мрежата

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg

Какво се случва, ако кучето-майка се чифтоса със сина си

dogsandcats.bg
1

Язовирите с критично ниски нива

sinoptik.bg
1

Лятото си отива, сушата се задълбочава

sinoptik.bg

Днес е голям празник! Ето кой има имен ден!

Edna.bg

6 крадеца на енергия, които ни съсипват (а не бива да хабим нерви за тях)

Edna.bg

Илиев отрече за скандал с Груев и каза: Не можем да се сриваме след първия гол

Gong.bg

Нови седем мача от световните квалификации, Италия приковава вниманието

Gong.bg

Въпреки множество сигнали към 112: Турски тирове карат със 120 км/ч по пътя Враца–София

Nova.bg

Франция пред нова политическа нестабилност: Още един премиер може да бъде свален

Nova.bg