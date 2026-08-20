България

Ивкова: РЗИ няма да бъдат закривани

Ивкова: Ще се слеят управленските процеси, няма да се закриват центрове или филиали в страната

Николай Киров Николай Киров

20 август 2026, 18:04
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Ц ентърът за асистирана репродукция, Изпълнителната агенция по лекарствата и Изпълнителна агенция "Медицински надзор" ще останат самостоятелни структури, съобщи пред журналисти министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

"В резултат на функционален анализ, който беше разпространен в медийното пространство и в който имаше идеи за структурни промени, станахме свидетели на политически пиар. Функционалният анализ не е окончателен документ", подчерта тя.

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"Регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, а ще са териториални дирекции към Министерството на здравеопазването, като здравните инспекции няма да могат сами да възлагат обществени поръчки", обясни министър Ивкова предложението за промени, посочени в анализа.

За спешната медицинска помощ министър Ивкова каза, че идеята е да бъдат обединени наземната и въздушната спешна медицинска помощ, така че повече да няма новини за забавяне при оказването на спешна помощ.

"Ще се слеят управленските процеси, няма да се закриват центрове или филиали в страната", допълни тя. 

Министър Ивкова: Страхът от промяната не е излекувал нито един пациент

Намаляване на числеността на Съвета на директорите - от петима на трима, предстои в държавното дружество, което произвежда ваксини и серуми - "БулБио", поясни здравният министър.

"Целта на предложените структурни промени е укрепване на капацитета по места и отваряне на пространство специализираната администрация да работи за всички граждани", допълни Ивкова.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Десислава Пеева    
Здравеопазване Структурни промени Катя Ивкова
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