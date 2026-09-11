Палежите на автомобили в София били за рекет на застрахователи

П алежите на 13 автомобила в София са били предварително планирани, а разследването е разкрило и предполагаемата цел зад атаките - изнудване на застрахователни компании чрез искане за плащане на 500 000 евро в криптовалута.

Това съобщиха на брифинг днес говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев и директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

Пожарите са били запалени рано сутринта на 9 септември в столичните квартали „Хиподрума“ и „Лагера“. Изгорели са напълно седем автомобила, а други шест са били частично засегнати. Според разследващите извършителите предварително са се снабдили с гориво, разпределили са го в туби и са го транспортирали до набелязаните места.

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При разследването е открито и писмо, което е било подготвено за изпращане до застрахователни компании. В него се настоявало да бъде платена въпросната сума в криптовалута. В противен случай авторите заплашвали, че ще продължат с палежи на автомобили в София на всеки 10 дни. В писмото имало и предупреждение застрахователите да не подават сигнали до полицията, тъй като в противен случай щели да бъдат атакувани с твърдения, които да доведат до загуба на доверието на клиентите им.

Тъй като писмото е било открито и иззето, преди да бъде изпратено, към момента няма данни действително да е извършено изнудване или застраховател да е получил искане за плащане. Според прокуратурата версията за опит за изнудване е сред основните, които предстои да бъдат проверени.

Разследващите са установили автомобила, свързан с палежите, и неговия ползвател, който е бил задържан. При разпитите е стигнато и до втори човек, за когото има данни, че лично е подпалил всички автомобили. Той е използвал велосипед, за да се придвижва между местата на палежите.

Установеният като пряк извършител е 62-годишен мъж с криминално минало. По данни на прокуратурата той е осъждан за лъжесвидетелстване, незаконно преминаване на границата, кражби и телефонни измами и е освободен от затвора през 2024 г. Сега той е арестуван за 72 часа, като прокуратурата ще поиска постоянното му задържане под стража.

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Другият задържан също е криминално проявен, включително за кражби на автомобили и изнудване.

Разследването продължава, като предстоят експертизи и други процесуално-следствени действия.