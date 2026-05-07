МС внася в парламента договора за присъединяване към Европейския механизъм за стабилност

7 май 2026, 14:23
М инистерският съвет внася в Народното събрание за ратификация договора за присъединяване на България към Европейския механизъм за стабилност. Това е международна финансова институция, към която трябва да се присъединим, тъй като вече сме член и на еврозоната, заяви на брифинг служебният министър на финансите Георги Клисурски.

Той поясни какво представлява този механизъм.

"Представете си го като най-добрата застраховка за финансовото здраве на България, която можем да имаме и от която вече можем да се възползваме като член на еврозоната", подчерта финансовият министър. 

По-думите му "дори малко сме закъснели с ратификацията, тъй като новите членки на еврозоната по принцип до три месеца след приемането на еврото стават членове и на Европейския механизъм за стабилност".  "На 7 май - на последното заседание на Министерския съвет, ние ще внесем в Народното събрание този договор за ратификация. Надявам се новият парламент официално да ратифицира членството на България в Европейския механизъм за стабилност и така да завършим тази важна инвестиция в нашето бъдеще и финансова сигурност", изтъкна Клисурски, цитиран от NOVA

Освен това МС е приело и  целево финансиране за четирите най-големи общини в България, които ще получат общо около 22 милиона евро за реализирането на вече съществуващи проекти за детски градини. Това са София, Пловдив, Варна и Бургас. "Детските градини, които в момента вече се изграждат в тези общини, трябва да бъдат завършени и са с най-висок приоритет. Затова днес взехме решение да осигурим финансиране за тях", обясни финансовият министър. 

В тези четири града - София, Пловдив, Варна и Бургас, учат около една трета от българските деца.

"Именно там на 100% се изплащат компенсациите за неприетите деца в детските градини. Тоест, именно тези общини понасят най-сериозния натиск по отношение на недостига на места", изтъкна Клисурски. 

Източник: NOVA    
