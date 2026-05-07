Честит рожден ден, принц Арчи! Меган Маркъл сподели мили кадри за празника на сина си

Х ерцогинята на Съсекс отбеляза седмия рожден ден на първородния си син с трогателно посвещение в социалните мрежи. Меган Маркъл сподели редки кадри от личния архив на семейството, давайки на почитателите си нов поглед към живота им в Калифорния, съобщава Page Six.

„7 години по-късно… честит рожден ден на нашето сладко момче“, написа 44-годишната звезда от сериала „Костюмари“ (Suits) под снимка, на която принц Хари нежно гушка Арчи като новородено. Друг кадър в публикацията показва порасналия Арчи и малката му сестра, принцеса Лилибет, хванати за ръце, докато газят в плитко езеро.

Херцогът и херцогинята на Съсекс посрещнаха първото си дете през май 2019 г. Още при първата му поява пред света тогава Меган описа майчинството като „магия“ и „невероятно преживяване“, добавяйки: „Имам двамата най-добри мъже на света, наистина съм щастлива“. Хари, от своя страна, определи ролята си на баща като „най-удивителното преживяване, което някога е могъл да си представи“.

Животът далеч от двореца

Принцеса Лилибет, която сега е на 4 години, се присъедини към семейството през юни 2021 г. По това време 41-годишният Хари и Меган вече се бяха отказали от официалните си кралски ангажименти и се бяха установили в имението си в Монтесито, Калифорния.

Въпреки че двойката се старае да държи децата си далеч от общественото внимание, Меган започна да споделя по-често кадри от ежедневието им, след като се завърна в Instagram през януари 2025 г. Миналата година, когато Арчи навърши шест години, тя публикува снимка на сина си по пижама на фона на залязващото слънце с думите: „Къде отлетя времето?“.

Уроци по увереност и благодарност

В последните си медийни изяви херцогинята сподели колко важно за нея е да гради самочувствието на децата си. „Това е най-хубавата част от това да си майка. Не става въпрос за грандиозни жестове. Става въпрос за това да ги виждаш, да ги обгрижваш и да наблюдаваш израстването им“, разказа тя в подкаста на Джейми Кърн Лима.

В друго интервю Меган призна, че децата ѝ растат в привилегирована среда, но подчерта, че двамата с Хари полагат усилия да ги научат на ценности. Според нея те възпитават Арчи и Лилибет: