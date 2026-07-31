Защо по-високото обезщетение за майките всъщност носи приход на държавата

У величаването на обезщетението за майките, които се връщат на работа през втората година от майчинството — от досегашните 50% на 75% — бе определено като позитивна мярка от експерти в ефира на NOVA NEWS. В дискусията икономистът доц. Щерьо Ножаров и председателят на Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа“ Кремена Атанасова разгледаха както финансовата полза за държавата, така и практическите проблеми пред реализацията ѝ.

По-висок доход за майките: Държавата обмисля 75% обезщетение при ранно завръщане на работа

Финансовата сметка: Държавата инвестира 100 евро, а печели над 250 евро

Според изчисленията на доц. Щерьо Ножаров, мярката има ясен и положителен финансов баланс за държавния бюджет. При минимална работна заплата държавата увеличава разхода си за обезщетение на една майка със 100 евро на месец. В замяна обаче майката, завръщайки се на работа, заплаща 10% данък върху доходите на физическите лица и общо 32.3% осигуровки към различните фондове. По този начин държавата реализира чиста печалба от около 250 евро месечно за различните си бюджети.

При средна работна заплата, по същата методология, нетният приход за държавата се увеличава до между 300 и 400 евро на месец от всяка майка. Освен преките данъчни постъпления, икономическият ефект от мярката включва повишаване на общата производителност на икономиката, икономически растеж, повече събрани корпоративни данъци, спестени разходи за безработица и бързо връщане на квалифицирани кадри на пазара на труда.

Практическите пречки: Липсата на ясли и работещите баби

Въпреки финансовите ползи, Кремена Атанасова от КТ „Подкрепа“ подчерта, че мярката трудно ще проработи в големите градове поради редица социални и инфраструктурни дефицити. Основен проблем остава острият недостиг на места в детските ясли и градини, което прави невъзможно отглеждането на децата извън дома. Допълнително затруднение създава и повишената възраст за пенсиониране, поради която бабите и дядовците продължават да работят и не могат да поемат грижата за малките деца.

Според синдикатите тези фактори най-вероятно ще възпрат голяма част от майките да се възползват от предложението, независимо от по-високия финансов стимул.

Обезщетението за втората година майчинство расте, а ранното връщане на работа носи 75% от сумата

Дебатът за 4-часовия работен ден и Кодекса на труда

В предаването бе засегната и темата за промените при работещите на 4-часов работен ден. Доц. Ножаров посочи, че работещите родители и хората в неравностойно положение представляват едва 8% от всички, които работят на половин работен ден. Той призова за тях да се направи специално изключение в Кодекса на труда, но категорично заяви, че синдикатите не бива да използват тази група като повод да спират реформите за останалите 92%.

НС отхвърли предложението за 100% обезщетение за майките, които се връщат на работа

Кремена Атанасова възрази срещу промяната на трудови права през преходни и заключителни разпоредби. Тя подчерта, че подобни мерки няма да извадят „сивата икономика“ на светло, тъй като не работниците са тези, които определят условията и продължителността на трудовите си договорености.