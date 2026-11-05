Любов без възраст: 83-годишният Мик Джагър и 39-годишната му годеница очароваха Лондон

М ик Джагър и годеницата му Мелани Хамрик се насладиха на рядка съвместна публична поява в Лондон. Двойката присъства на благотворително събитие, организирано от актьора Алън Къминг, насочено към набиране на средства за организациите за защита на животни Battersea Dogs & Cats Home и Pets As Therapy, съобщава Daily Mail.

83-годишната легенда на Rolling Stones изглеждаше изключително стилно в кадифено сако върху черно-бяла черно-бяла риза с щампа, докато 39-годишната Мелани заложи на елегантен изцяло черен тоалет с златиста чанта.

Историята на една 12-годишна любов

Въпреки разликата от 44 години във възрастта им, двамата изглеждаха по-щастливи от всякога. Мик и Мелани са заедно вече 12 години - от 2014 г., а през 2023 г. се сгодиха. Едва през април тази година обаче Мелани официално разкри за годежа им.

През 2016 г. двойката посрещна и съвместния си син Деверо Октавиан Базил. За Мелани това е първо дете, докато за рок легендата той е осмият поред наследник (Джагър има още седем деца на възраст между 27 и 56 години от предишни връзки).

Mick Jagger, 83, enjoys a rare public outing with fiancée Melanie Hamrick, 39, as they attend Alan Cumming's charity event https://t.co/AW9llqYRIp — Daily Mail (@DailyMail) November 4, 2026

В интервю за The Times Мелани сподели, че разликата във възрастта им изобщо не я притеснява: „Всеки има право на мнение. Ако постоянно се съобразяваш с това какво мислят останалите, където и да се намираш в живота си, винаги ще имаш проблеми и ще го анализираш прекалено много“.

Случайна среща в Токио

Двамата се запознават съвсем случайно през февруари 2014 г. в Токио, където турнетата на Rolling Stones и Американския балетен театър (в който Мелани бе балерина) съвпадат. Тяхното познанство бързо прераства във връзка, а по-късно и в съвместни творчески проекти - Мелани създава хореографията за балета Porte Rouge по музика на легендарната рок група.

Отново на сцената и нов албум

Появата на Джагър идва малко след като рок ветеранът изненада посетителите на малка кръчма в Оксфордшър, включвайки се импровизирано в изпълнението на местна ирландска група. Междувременно феновете очакват и новия, 25-и пореден студиен албум на Rolling Stones, озаглавен Foreign Tongues.