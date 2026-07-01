България

НС отхвърли предложението за 100% обезщетение за майките, които се връщат на работа

Законопроектът на „Продължаваме промяната“ не събра необходимата подкрепа на първо четене

1 юли 2026, 12:50
НС отхвърли предложението за 100% обезщетение за майките, които се връщат на работа
Източник: iStock

П арламентът отхвърли на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, който предвиждаше увеличаване на обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, от 50% на 100% за майките, които желаят да се върнат по-рано на работа.

Законопроектът бе внесен от Венко Сабрутев и група народни представители от ПГ на „Продължаваме промяната“. Миналата седмица по него не бе постигнато съгласие и от страна на социалните партньори по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). 

В пленарна зала Сабрутев представи мотивите на законопроекта, в които се посочва, че предложението за увеличаване на обезщетението при неизползване на отпуск за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, от 50% на 100% цели да осигури допълнителна подкрепа за майките, които желаят да се върнат по-рано на работа. Според вносителите така ще се създадат икономически стимули за по-бързо възстановяване на работната сила, като в същото време се осигури по-добра социална защита на майките. Увеличаването на обезщетението ще е стимул за по-бързо влизане на майките на трудовия пазар, което ще има положителен ефект върху икономиката, като се увеличават приходите към бюджета от вноските върху възнагражденията на майките. По този начин се създава баланс между социалната защита на майките и икономическата полза от тяхното по-бързо връщане на работа. 

Вносителите посочват още, че законопроектът предлага мярка, която е една от малкото, която удовлетворява всички засегнати лица, тъй като от една страна се дава възможност на майките да получат достойното им обезщетение при връщане на работа и неизползване в пълен размер на отпуските поради бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, от друга страна това облекчава и работодателите, за които няма да се налага да търсят за дълго време заместник на основния им работник, както и че това няма да струва нищо на бюджета и ще доведе до повече приходи за държавата. 

НС отхвърли предложението за удвояване на обезщетението за майчинство

Лидерът на ПП и депутат от ПГ на ПП Асен Василев помоли от парламентарната трибуна законопроектът да бъде подкрепен на първо четене. „Този законопроект не представлява разход за хазната и това не е становище на ПП, а на Националния осигурителен институт (НОИ)“, отбеляза той.

Димо Дренчев заяви, че от ПГ на „Възраждане“ нямат нужда от убеждаване да подкрепят законопроекта, като изтъкна, че самите те са го внасяли в два предишни парламента. „Разбираме логиката, която стои зад мотивите на вносителите. Виждаме и становището на НОИ, че при само 10% от майките, ако изберат този вариант, бюджетът вече ще е на плюс. Ние не само не правим разходи, а напротив – ще генерираме приходи и в бюджета. Цялата ни група ще подкрепи вашия законопроект. Считам, че е стъпка в добра посока. Призовавам и управляващото мнозинство, от което това зависи, да го подкрепи“, каза той.

Председателят на ПГ на „Прогресивна България“ Петър Витанов от своя страна заяви: „По-ляв съм от 99%, че и от Асен Василев. Абсолютно убеден. И наистина ми е много трудно да защитя нещо, което е трудно защитимо, особено пред обществеността. Съгласен съм с г-н Дренчев – не може да теглим децата през икономически ползи или разходи, и за това едно от най-големите достижения на българската осигурителна система е да даде двегодишното майчинство с хубави обезщетения. Такива в западния свят няма. Тук презумпцията е, че най-добре детето се чувства, когато е в орбитата на родителите си, когато го отглеждат заедно. Тогава смисълът е в това майката да може да стои до него, колкото се може по-дълго, докато то укрепне, а не да го хвърли и да тръгне на работа на третия месец и смятам, че това е огромно достижение на редица български правителства“.

По думите му 100% обезщетение не е най-справедливото нещо, защото би означавало майката, която се връща на работа, да получава точно толкова, колкото и майката, която няма друг доход, което според него не е достатъчно справедливо. „Това е и презумпцията на ОИСР, която не подкрепя този компенсиращ механизъм на 100%. Това е вероятно и презумпцията на синдикатите, и на работодателите, които също не подкрепят“, добави той. 

НС обсъжда: Удвояване на обезщетението за майчинство

Витанов обяви, че Министерство на труда и социалната политика (МТСП) работи от следващата година за това компенсацията да бъде 75%. „Надявам се това да бъде факт в Бюджет 2027, тази компенсация от 50 да стане 75%“, каза още той. 

Председателят на ПГ на ПП Николай Денков подчерта, че ако искаш да направиш нещо, намираш начин, ако не искаш – намираш оправдание. Според него всички аргументи на управляващото мнозинство срещу законопроекта издишат. 

„Очевидно е, че има логика в това, което предлагаме. Но вместо да помислим как да го направим заедно сега, се прави всичко възможно да се повторят старите практики, в които на думи искаме да свършим нещо, а на дела правим точно обратното. Ето, това е, което показахте през последните 2 месеца откакто сте в Народното събрание по всяка една важна тема“, обърна се той към депутатите от „Прогресивна България“. 

И продължи: „Начинът, по който го правите, е отвратителен и хората го виждат. И това се обръща срещу вас, защото нямате никаква чувствителност за това как изглежда този подход от гледна точка на хората, за които едни 50 лева или 50 евро имат истинско значение, защото тях трябва да броят на края на всеки месец“. 

Обезщетението за втората година майчинство расте, а ранното връщане на работа носи 75% от сумата

Денков призова управляващите да се вземат в ръце и да си дадат сметка, че болшинството от хора в България има проблеми и работата на народните представители в парламента е да ги решат един по един.

Антон Кутев от „Прогресивна България“ обърна внимание, че лицемерието се наказва. „Лицемерието е нещо, което има много лица. То за това така се нарича. И внимавайте да не се окажете от другата страна. Ние с вас нямаме различия, че е по-добре да дадем повече на майките. Нямаме никакви различия за това, че демографската криза изисква да се подкрепят майките, децата и т.н. Разликата обаче е, че за да може всичко това да стане, трябва да има определени възможности в бюджета. Същият бюджет, който се оказа със 7,4% дефицит“, поясни депутатът. 

Като трагично Цончо Ганев от „Възраждане“ определи това, че към днешна дата 131 депутати са на принципа „много исках, ама нямах желание“. 

Според Слави Василев от „Прогресивна България“ единствената причина, поради която от ПП вкарват този законопроект днес, не е, защото мислят за майките или за децата, а защото сега така им е удобно. По думите му единственото нещо, което ги интересува, е да си правят пиар в TikTok. Той обърна внимание и че Тристранката е против този законопроект. 

Предлагат по-високи обезщетения за работещи майки

Велислав Величков от ПП се обърна към управляващото мнозинство с думите, че са най-социалната група в Народното събрание и това трябва да им е абсолютен приоритет. „Тристранката, аз разбирам, че има своето голямо значение, както видях, че и становищата на съдебните институции имат решаващо значение по гласуванията ви по Закона за съдебната власт, но тогава излиза, че Тристранката и ВСС заменят парламента – каквото кажат те, това е. Волята на народните представители, техните предизборни ангажименти трябва да бъдат изпълнени в тази зала и ще трябва да може да се разберете с Тристранката включително с първо и с второ гласуване“, каза той и призова „Прогресивна България“ да подкрепят законопроекта, защото е много важен. 

Стою Стоев от ПП също взе отношение и отбеляза, че доводите на първата политическа сила издишат изцяло. 

Председателят на парламента Михаела Доцова подложи на първо гласуване законопроекта. Предложението не бе прието. Със „за“ за него гласуваха 68 народни представители – един от „Прогресивна България“, 13 от ГЕРБ-СДС, 14 от „Движение за права и свободи“ (ДПС), 15 от „Демократична България“ (ДБ), 15 от ПП и 10 от „Възраждане“. „Против“ се обявиха двама народни представители от „Прогресивна България“. 115 депутати от „Прогресивна България“ гласуваха „въздържал се“. 

Сабрутев направи процедура по прегласуване. „Колеги от „Прогресивна България“, майчинството не е патос. Майчинството е грижа и сега имате възможност да положите грижа към българското общество, както го обещавахте по време на предизборната кампания, както го заявихте като декларация от парламентарната трибуна. Най-сигурният път към политическото гробище е лицемерието и арогантността. Покажете, че вие сте различни“, призова вносителят. 

Но и след прегласуването законопроектът не бе приет. Той получи подкрепата на 70 народни представители – един от „Прогресивна България“, 14 от ГЕРБ-СДС, 15 от ДПС, 15 от ДБ, 15 от ПП и 10 от „Възраждане“. Един депутат гласува „против“, а 118 „въздържал се“ – отново от „Прогресивна България“.

Източник: БГНЕС    
обезщетение за майчинство Кодекс за социално осигуряване отхвърлен законопроект парламент Продължаваме промяната Прогресивна България социална политика парламентарен дебат отпуск за бременност и раждане НСТС
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

МС одобри план-сметката за 2026 г. - първия изцяло в евро бюджет

МС одобри план-сметката за 2026 г. - първия изцяло в евро бюджет

Един танц, който разплака света: 15-годишен украинец танцува сам на бала в памет на загиналата Маша

Един танц, който разплака света: 15-годишен украинец танцува сам на бала в памет на загиналата Маша

Деян Николов: Незаконно строителство в размер на десетки хиляди квадратни метра е установено във „Връбница

Деян Николов: Незаконно строителство в размер на десетки хиляди квадратни метра е установено във „Връбница"

11-годишно дете почина от бяс, след като прилеп кацна върху лицето му, нямало следа от ухапване или одраскване

11-годишно дете почина от бяс, след като прилеп кацна върху лицето му, нямало следа от ухапване или одраскване

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Има ли смисъл от щорите и сенниците за коли? Германци ни казват с точност до градуса

Има ли смисъл от щорите и сенниците за коли? Германци ни казват с точност до градуса

carmarket.bg
<p>Криза в небето над България, пътнически самолет кацна в Бургас</p>
Ексклузивно

Криза в небето над България, пътнически самолет кацна в Бургас

Преди 20 часа
Жената на украински олигарх е с ампутирани крайници след експлозията в Монако
Ексклузивно

Жената на украински олигарх е с ампутирани крайници след експлозията в Монако

Преди 16 часа
Инцидент с джет край Ахелой, човек е в реанимация
Ексклузивно

Инцидент с джет край Ахелой, човек е в реанимация

Преди 17 часа
В Литва избраха нов министър-председател
Ексклузивно

В Литва избраха нов министър-председател

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Игри на гласове: Защо светът затаи дъх пред една тайна от „Семейство Симпсън“

Игри на гласове: Защо светът затаи дъх пред една тайна от „Семейство Симпсън“

Любопитно Преди 19 минути

След повече от три десетилетия на екрана, жълтото семейство все още има с какво да ни изненада. Защо потенциалното разкритие на актьора Хари Шиърър ни върна детското вълнение и копнежа по добрите истории

Сигнал за опасност: 9 възможни диагнози, ако ръцете ви често изтръпват

Сигнал за опасност: 9 възможни диагнози, ако ръцете ви често изтръпват

Любопитно Преди 22 минути

Честото изтръпване и студенина в ръцете са ежедневие за офис служители и шофьори, но разтриването и топлите мехлеми носят само временно облекчение. Невролози предупреждават, че зад този симптом често се крие сериозно притискане на нерв или съдов спазъм

Еманюел Макрон с ОНЕЗИ очила в Елисейския дворец

Макрон пак сложи авиаторските очила, които превзеха Давос

Свят Преди 1 час

Макрон беше забелязан очилата си на стълбите на Елисейския дворец, докато посрещаше султана на Оман – Хайтам бин Тарик

Шетландски острови

Три тайни европейски курорта, където никога не става горещо

Любопитно Преди 1 час

Европа се топи в жеги, но 3 дестинации могат да бъдат спасение. На север са Шетландските острови с арктическа прохлада. На юг, в Испания, град Тарифа предлага атлантически бриз, а в Пиренеите на френско-испанската граница ви очаква планински рай

Кралицата на сърцата: Поглед към живота на принцеса Даяна, която днес щеше да навърши 65 години

Кралицата на сърцата: Поглед към живота на принцеса Даяна, която днес щеше да навърши 65 години

Любопитно Преди 1 час

На 1 юли светът си спомня за Даяна, принцесата на Уелс, която днес щеше да празнува своя 65-и рожден ден. От срамежлива учителка до световна модна икона и отдаден филантроп – припомняме вдъхновяващата и трагична съдба на жената, която спечели милиони сърца

Откриха мъртва, обявена за изчезнала жена, край Стара Загора

Откриха мъртва, обявена за изчезнала жена, край Стара Загора

България Преди 1 час

Жената, с постоянен адрес в град Гълъбово, беше в неизвестност от 16 юни, а сигнал в полицията беше подаден два дни по-късно

Машина за пари: Бекъм направи 25 млн. евро от Световното, без да стъпи на терена

Машина за пари: Бекъм направи 25 млн. евро от Световното, без да стъпи на терена

Любопитно Преди 1 час

Легендарният англичанин се превърна в най-скъпото лице в рекламните паузи на Мондиал 2026. Благодарение на безупречния си имидж, бившият капитан спечели 25 милиона евро от брандове, докато играчите се потят на терена

Депутатите изискаха от ДАНС данни за ръководството на НЗОК

Депутатите изискаха от ДАНС данни за ръководството на НЗОК

България Преди 2 часа

Решението обхваща д-р Петко Стефановски и проф. Момчил Мавров

Морските дарове като стридите са особено опасни за консумация, тъй като могат да съдържат месоядни бактерии

Жегата събуди опасни „месоядни бактерии“, които унищожават плътта

Свят Преди 2 часа

Наричането им „месоядни бактерии“ технически не е точно, но прозвището помага да се опише какво правят: те унищожават тъканите толкова бързо, че се налага ампутация на крайници в рамките на часове

<p>Надуваемият диван, който прати тийнейджър в реанимация, се оказа &bdquo;призрак&ldquo;</p>

Атракционът, ударил се в скалите край Ахелой, е работил без документи и регистрация

България Преди 2 часа

Трима са ранени, включително 17-годишно момче в тежко състояние

НАП засече 50 нарушения при проверки по Черноморието

НАП засече 50 нарушения при проверки по Черноморието

Парите ни Преди 2 часа

Инспекторите следят за касови бележки, отчетени обороти, трудови договори и движение на цените

Откриха човешки останки в комина на училище

Откриха човешки останки в комина на училище

Свят Преди 2 часа

Работници в Ню Йорк откриха човешки останки, заклещени в комина на училище в Куинс. Сградата е била затворена за лятото само четири дни преди бруталната находка

Ваксината срещу варицела вече е задължителна в България – какво трябва да знаят родителите

Ваксината срещу варицела вече е задължителна в България – какво трябва да знаят родителите

България Преди 2 часа

Новите правила засягат всички деца, родени след 1 януари 2025 година

<p>Кой е Вадим Ермолаев, станал мишена на първия атентат в историята на Монако</p>

Кой е украинският олигарх Вадим Ермолаев, станал мишена на първия атентат в историята на Монако

Свят Преди 2 часа

Охранителните камери са уловили неидентифициран мъж, който оставя чанта на входа на сградата, преди да избяга и да остави устройството, за което се смята, че е било пълно с болтове и сачми, да детонира. Властите заявиха, че заподозреният е пресякъл границата пеша в посока френския град Босолей

.

NOVA и АУБ и тази година ще подкрепят професионалисти с идеи за положителна промяна с две стипендии

Любопитно Преди 2 часа

Кандидатстването за NOVA EMBA Scholarship започва от 17 август с нов формат

Пенсиите се увеличават от днес: Какво се променя и за кого отпада COVID добавката

Пенсиите се увеличават от днес: Какво се променя и за кого отпада COVID добавката

Парите ни Преди 2 часа

Осъвременяването е със 7,8%, а новоотпуснатите пенсии вече няма да включват допълнителната сума от 30,68 евро

Всичко от днес

От мрежата

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg
1

Изпращаме най-хладния юни за последните 3 години

sinoptik.bg
1

WWF пусна още 10 хиляди есетри в Дунав

sinoptik.bg

Шест навика за истинска почивка през уикенда, които терапевтите препоръчват

Edna.bg

Дуа Липа откри библиотека за забранени книги

Edna.bg

Новият шеф на Миньор Перник: Финансите са нещо, което никога не стига

Gong.bg

Кошмар! Двама човека загинаха след триумфа на Мексико

Gong.bg

Правителството обяви мерки за борба с пожарите през лятото

Nova.bg

Бюджет 2026: Държавата отделя милиарди за общини, отбрана и „Евровизия“

Nova.bg