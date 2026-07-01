НС отхвърли предложението за 100% обезщетение за майките, които се връщат на работа

П арламентът отхвърли на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, който предвиждаше увеличаване на обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, от 50% на 100% за майките, които желаят да се върнат по-рано на работа.

Законопроектът бе внесен от Венко Сабрутев и група народни представители от ПГ на „Продължаваме промяната“. Миналата седмица по него не бе постигнато съгласие и от страна на социалните партньори по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

В пленарна зала Сабрутев представи мотивите на законопроекта, в които се посочва, че предложението за увеличаване на обезщетението при неизползване на отпуск за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, от 50% на 100% цели да осигури допълнителна подкрепа за майките, които желаят да се върнат по-рано на работа. Според вносителите така ще се създадат икономически стимули за по-бързо възстановяване на работната сила, като в същото време се осигури по-добра социална защита на майките. Увеличаването на обезщетението ще е стимул за по-бързо влизане на майките на трудовия пазар, което ще има положителен ефект върху икономиката, като се увеличават приходите към бюджета от вноските върху възнагражденията на майките. По този начин се създава баланс между социалната защита на майките и икономическата полза от тяхното по-бързо връщане на работа.

Вносителите посочват още, че законопроектът предлага мярка, която е една от малкото, която удовлетворява всички засегнати лица, тъй като от една страна се дава възможност на майките да получат достойното им обезщетение при връщане на работа и неизползване в пълен размер на отпуските поради бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, от друга страна това облекчава и работодателите, за които няма да се налага да търсят за дълго време заместник на основния им работник, както и че това няма да струва нищо на бюджета и ще доведе до повече приходи за държавата.

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Лидерът на ПП и депутат от ПГ на ПП Асен Василев помоли от парламентарната трибуна законопроектът да бъде подкрепен на първо четене. „Този законопроект не представлява разход за хазната и това не е становище на ПП, а на Националния осигурителен институт (НОИ)“, отбеляза той.

Димо Дренчев заяви, че от ПГ на „Възраждане“ нямат нужда от убеждаване да подкрепят законопроекта, като изтъкна, че самите те са го внасяли в два предишни парламента. „Разбираме логиката, която стои зад мотивите на вносителите. Виждаме и становището на НОИ, че при само 10% от майките, ако изберат този вариант, бюджетът вече ще е на плюс. Ние не само не правим разходи, а напротив – ще генерираме приходи и в бюджета. Цялата ни група ще подкрепи вашия законопроект. Считам, че е стъпка в добра посока. Призовавам и управляващото мнозинство, от което това зависи, да го подкрепи“, каза той.

Председателят на ПГ на „Прогресивна България“ Петър Витанов от своя страна заяви: „По-ляв съм от 99%, че и от Асен Василев. Абсолютно убеден. И наистина ми е много трудно да защитя нещо, което е трудно защитимо, особено пред обществеността. Съгласен съм с г-н Дренчев – не може да теглим децата през икономически ползи или разходи, и за това едно от най-големите достижения на българската осигурителна система е да даде двегодишното майчинство с хубави обезщетения. Такива в западния свят няма. Тук презумпцията е, че най-добре детето се чувства, когато е в орбитата на родителите си, когато го отглеждат заедно. Тогава смисълът е в това майката да може да стои до него, колкото се може по-дълго, докато то укрепне, а не да го хвърли и да тръгне на работа на третия месец и смятам, че това е огромно достижение на редица български правителства“.

По думите му 100% обезщетение не е най-справедливото нещо, защото би означавало майката, която се връща на работа, да получава точно толкова, колкото и майката, която няма друг доход, което според него не е достатъчно справедливо. „Това е и презумпцията на ОИСР, която не подкрепя този компенсиращ механизъм на 100%. Това е вероятно и презумпцията на синдикатите, и на работодателите, които също не подкрепят“, добави той.

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Витанов обяви, че Министерство на труда и социалната политика (МТСП) работи от следващата година за това компенсацията да бъде 75%. „Надявам се това да бъде факт в Бюджет 2027, тази компенсация от 50 да стане 75%“, каза още той.

Председателят на ПГ на ПП Николай Денков подчерта, че ако искаш да направиш нещо, намираш начин, ако не искаш – намираш оправдание. Според него всички аргументи на управляващото мнозинство срещу законопроекта издишат.

„Очевидно е, че има логика в това, което предлагаме. Но вместо да помислим как да го направим заедно сега, се прави всичко възможно да се повторят старите практики, в които на думи искаме да свършим нещо, а на дела правим точно обратното. Ето, това е, което показахте през последните 2 месеца откакто сте в Народното събрание по всяка една важна тема“, обърна се той към депутатите от „Прогресивна България“.

И продължи: „Начинът, по който го правите, е отвратителен и хората го виждат. И това се обръща срещу вас, защото нямате никаква чувствителност за това как изглежда този подход от гледна точка на хората, за които едни 50 лева или 50 евро имат истинско значение, защото тях трябва да броят на края на всеки месец“.

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Денков призова управляващите да се вземат в ръце и да си дадат сметка, че болшинството от хора в България има проблеми и работата на народните представители в парламента е да ги решат един по един.

Антон Кутев от „Прогресивна България“ обърна внимание, че лицемерието се наказва. „Лицемерието е нещо, което има много лица. То за това така се нарича. И внимавайте да не се окажете от другата страна. Ние с вас нямаме различия, че е по-добре да дадем повече на майките. Нямаме никакви различия за това, че демографската криза изисква да се подкрепят майките, децата и т.н. Разликата обаче е, че за да може всичко това да стане, трябва да има определени възможности в бюджета. Същият бюджет, който се оказа със 7,4% дефицит“, поясни депутатът.

Като трагично Цончо Ганев от „Възраждане“ определи това, че към днешна дата 131 депутати са на принципа „много исках, ама нямах желание“.

Според Слави Василев от „Прогресивна България“ единствената причина, поради която от ПП вкарват този законопроект днес, не е, защото мислят за майките или за децата, а защото сега така им е удобно. По думите му единственото нещо, което ги интересува, е да си правят пиар в TikTok. Той обърна внимание и че Тристранката е против този законопроект.

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Велислав Величков от ПП се обърна към управляващото мнозинство с думите, че са най-социалната група в Народното събрание и това трябва да им е абсолютен приоритет. „Тристранката, аз разбирам, че има своето голямо значение, както видях, че и становищата на съдебните институции имат решаващо значение по гласуванията ви по Закона за съдебната власт, но тогава излиза, че Тристранката и ВСС заменят парламента – каквото кажат те, това е. Волята на народните представители, техните предизборни ангажименти трябва да бъдат изпълнени в тази зала и ще трябва да може да се разберете с Тристранката включително с първо и с второ гласуване“, каза той и призова „Прогресивна България“ да подкрепят законопроекта, защото е много важен.

Стою Стоев от ПП също взе отношение и отбеляза, че доводите на първата политическа сила издишат изцяло.

Председателят на парламента Михаела Доцова подложи на първо гласуване законопроекта. Предложението не бе прието. Със „за“ за него гласуваха 68 народни представители – един от „Прогресивна България“, 13 от ГЕРБ-СДС, 14 от „Движение за права и свободи“ (ДПС), 15 от „Демократична България“ (ДБ), 15 от ПП и 10 от „Възраждане“. „Против“ се обявиха двама народни представители от „Прогресивна България“. 115 депутати от „Прогресивна България“ гласуваха „въздържал се“.

Сабрутев направи процедура по прегласуване. „Колеги от „Прогресивна България“, майчинството не е патос. Майчинството е грижа и сега имате възможност да положите грижа към българското общество, както го обещавахте по време на предизборната кампания, както го заявихте като декларация от парламентарната трибуна. Най-сигурният път към политическото гробище е лицемерието и арогантността. Покажете, че вие сте различни“, призова вносителят.

Но и след прегласуването законопроектът не бе приет. Той получи подкрепата на 70 народни представители – един от „Прогресивна България“, 14 от ГЕРБ-СДС, 15 от ДПС, 15 от ДБ, 15 от ПП и 10 от „Възраждане“. Един депутат гласува „против“, а 118 „въздържал се“ – отново от „Прогресивна България“.