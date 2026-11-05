САЩ санкционираха компании в Индия и Турция за подпомагане на Иран в заобикалянето на петролното ембарго

Съединените щати наложиха санкции на компании и физически лица в Индия и Турция, обвинени в подпомагане на Иран да заобикаля международните ограничения върху износа на петрол и дейността на своите авиокомпании. Тези мерки разкриват сложна схема за фалшифициране на корабни документи, подчертавайки продължаващите усилия на Вашингтон да ограничи икономическите канали, финансиращи Техеран.

Дългогодишните санкции на САЩ срещу Иран са насочени основно към прекъсване на приходите от петрол, които според Вашингтон се използват за финансиране на военни програми и свързани с тях групировки. Новите мерки показват, че администрацията продължава да преследва мрежи, които улесняват избягването на тези ограничения в глобален мащаб, като се фокусира върху специфични методи за заобикаляне на забраните.

Разкриване на схемата за фалшиви корабни регистри

Министерството на финансите на САЩ обяви в сряда, че мерките са насочени срещу „огромна престъпна мрежа“, управлявана от Сунил Кумар Шарма и съпругата му, Жасприт Преети Шахид, които са базирани в северния индийски град Чандигарх. Освен тях са санкционирани и други двама индийски граждани, ръководещи бизнеса на двойката, както и девет юридически лица, свързани с Шарма. Тези действия подчертават фокуса на САЩ върху конкретни лица и организации, които активно участват в улесняването на незаконни дейности.

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Според американското финансово министерство, цитирано от Al Jazeera, двойката е твърдяла невярно, че представлява морските власти на държави като Гаяна, Есватини и Лаос. Те са издавали фалшиви флагове и сертификати, които са позволявали на санкционирани танкери, превозващи ирански петрол, да продължат да оперират, включително плавателни съдове, работещи за иранската армия и нейни съюзнически групи. Това е ключов елемент от схемата, тъй като фалшивите документи създават видимост за легалност на иначе забранените превози.

Разследването показва, че схемата датира поне от 2014 г. и се е основавала на уебсайтове, създадени да имитират официални национални корабни регистри. Тази дългогодишна операция илюстрира мащаба на усилията за заобикаляне на санкционния режим и способността на мрежата да поддържа дейността си в продължение на години, използвайки модерни методи за заблуда.

Турска връзка и предупреждения към корабната индустрия

Санкциите засягат и базираната в Турция компания Fugo Ground Services. Според Министерството на финансите, фирмата е предоставяла наземно обслужване и други услуги на няколко санкционирани от САЩ ирански авиокомпании, които все още летят до Турция, включително Iran Air Tour и Saha Airlines. Това показва, че усилията за заобикаляне на санкциите не се ограничават само до петролния сектор, но обхващат и транспортната инфраструктура.

В допълнение, Службата за контрол на чуждестранните активи към министерството (OFAC) е издала предупреждение към корабните компании относно рисковете от санкции при работа с плавателни съдове, плаващи под фалшиви флагове. Това представлява ясен сигнал към цялата морска индустрия за необходимостта от повишена бдителност и стриктно спазване на международните регулации, за да се избегне съучастие в незаконни дейности.

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Политически контекст и икономически последици

Министърът на финансите Скот Бесент заяви, че Вашингтон ще продължи да преследва всеки, който подкрепя Техеран. Санкциите предвиждат замразяване на всички американски активи на набелязаните лица и компании и по правило забраняват на американски граждани да извършват сделки с тях. Това е стандартна процедура при налагане на санкции, целяща максимално изолиране на засегнатите субекти от глобалната финансова система.

Според доклада, тези мерки са част от операция на администрацията на Тръмп, наречена „Operation Economic Outcast“, която има за цел да прекъсне приходите от петрол, използвани от Иран. Министерството на финансите е заявило миналата седмица, че кампанията е довела иранския риал до нови ниски нива и е повишила инфлацията до около 90 процента. Това подчертава сериозните икономически последици от санкционната политика на САЩ върху Иран.

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Съобщението за санкциите идва ден след като Демократическата партия спечели контрол над двете камари на Конгреса на междинните избори в САЩ, което поставя тези действия в контекста на важен политически момент в страната. Въпреки промените в политическия пейзаж, администрацията демонстрира последователност в прилагането на своята политика спрямо Иран.