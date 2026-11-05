Четирима мъже са обвинени за участие в група за трафик на мигранти

Четирима мъже на възраст между 18 и 47 години са обвинени за участие в организирана престъпна група, занимавала се с трафик на мигранти през България.

Според разследването групата е превеждала мигранти през границите с Гърция и Турция и ги е извеждала към Румъния, като повечето са били граждани на Иран, Ирак и Сирия.

Четиримата са задържани за срок до 72 часа след полицейска операция на седем адреса в областите Кърджали и Пазарджик, а разследването продължава.

Осем са обвинените за трафик на мигранти

Четирима мъже на 47, 25, 21 и 18 години са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за трафик на мигранти. Специализирана полицейска операция срещу организацията е проведена на 3 ноември от служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ във връзка с досъдебно производство на Граничното полицейско управление в Момчилград.

Разследването е за престъпна организация, действала на територията на България от февруари 2026 г. Според събраните данни групата е организирала незаконно превеждане на мигранти през българо-гръцката и българо-турската граница, а впоследствие и извеждането им от страната през българо-румънската граница.

Източник: ГД „Гранична полиция“

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Преобладаващата част от мигрантите са били граждани на Иран, Ирак и Сирия. Те са превозвани с леки автомобили. Участниците в престъпната група живеят на територията на областите Кърджали и Пазарджик.

Четиримата обвиняеми са известни на МВР. С постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Кърджали им е наложена мярка за неотклонение „Задържане под стража“ за срок до 72 часа. На всички са повдигнати обвинения по чл. 321, ал. 6 от Наказателния кодекс.

В рамките на операцията са извършени процесуално-следствени действия на седем адреса. Открити и иззети са предмети, свързани с престъпната дейност.

Работата по документиране на дейността на организираната престъпна група продължава.