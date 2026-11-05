Краят на една ера: Кристиано Роналдо се оттегли от националния отбор

К ристиано Роналдо се оттегли от международния футбол.

41-годишната легенда на Португалия сложи край на бляскавата си 23-годишна кариера за своята страна след рекордните 146 гола в 243 мача.

Роналдо използва социалните мрежи, за да потвърди решението си в четвъртък сутринта, придружено с посланието: „Португалия винаги ще бъде в мен“.

Решението идва след конфликт със старши треньора Жорже Жезус по време на предишния лагер на националния отбор.

Той заяви: „Днес приключвам моя път на терена с националния отбор. Тръгвам си с високо вдигната глава, с гордост от изминатия път и с пълното съзнание, че дадох всичко, което имах за Португалия. Головете отминават, купите са в музеите, рекордите в даден момент биват подобрявани. Но има нещо, което времето никога не може да изтрие - мястото, което заемаме в сърцата на хората. Прекарах живота си в труд, за да бъда най-добрият футболист в света. Днес осъзнавам, че най-голямата победа беше да заслужа да представям най-добрата страна в света“.

Роналдо благодари на своите съотборници, треньори, семейство и португалски фенове по целия свят, като се върна назад към жертвите, победи и пораженията по време на цялата си международна кариера.

„Благодаря ви за тези 23 години. Благодаря ви, че вярвахте в мен. Португалия винаги ще бъде в мен. Завинаги“, написа той.