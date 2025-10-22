Свят

Руска въздушна атака взе жертви в Киев, няколко руски летища бяха затворени

Нападението е било извършено с балистични ракети

Обновена преди 35 минути / 22 октомври 2025, 07:13
Източник: AP/БТА

Д вама души бяха убити при руската въздушна атака в Киев тази нощ, предаде Укринформ, като се позова на ръководителя на военната администрация в украинската столица Тимур Ткаченко.

Той съобщи, че в резултат на на нападение с дрон е възникнал пожар на 8-ия и на 9-ия етаж на жилищен блок в Днепърски район. Първоначално бе потвърдена смъртта на един човек, но впоследствие бе открито още едно тяло. Пожарът вече е локализиран.

Украйна удължи военното положение и мобилизацията

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи по-рано, цитиран също от Укринформ, за нанесени са щети на жилищни сгради в резултат на руска въздушна атака.

Нападението е било извършено с балистични ракети, уточни Кличко, цитиран от Ройтерс.

Основната мишена на атаката не е ясна.

Украйна и Европа подкрепят призива на Тръмп, Русия - не

Кличко съобщи още, цитиран от Ройтерс, за изпочупени прозорци и запалили се автомобили.

Екипи на украинската Държавна служба за извънредни ситуации са изпратени на няколко места в украинската столица.

Регионалните власти в югоизточната Запорожка област съобщиха за петима ранени при руски удари през нощта.

В град Измаил, на брега на река Дунав, Одеска област, са нанесени щети на пристанищна и енергийна инфраструктура, предаде още Укринформ, като се позова на местната администрация.

Няма данни за пострадали хора.

Тръмп призова Украйна и Русия "да спрат там, където са в момента"

Междувременно в няколко руски региона - Воронежка, Тулска и Самарска област, републиките Мордовия, Чувашия и Татарстан, както и Ставрополският край - бе обявена тревога поради опасност от дронове, съобщиха местните власти, цитирани от ТАСС. 

Летищата на градовете Калуга, Пенза и Псков временно са затворени.

Русия и Украйна се нападат с дронове на практика всяка нощ. 

По-рано украинската армия обяви, че е поразила вчера химически завод в пограничната руска Брянска област.

Източник: БТА/Николай Станоев    
киев русия украйна дронове атака
