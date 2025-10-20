Свят

От Общинската избирателна комисия в Пазарджик съобщават още, че са изпратили становище до ЦИК по случая

20 октомври 2025, 21:57
След повторно преброяване на протоколите се пренареди общинския съвет в Пазарджик
С лед повторно въвеждане на данните от протоколите на СИК за резултатите от произведените на 12 октомври 2025 г. нови избори за общински съветници в община Пазарджик, на мястото на Радка Димитрова Кежева от ГЕРБ влиза Борис Александров Владов, а на Христо Николов Вълков от ПП "Възраждане" - Ася Павлова Фиткина - Спасова, съобщиха от Общинска избирателна комисия - Пазарджик.

Те поясняват, че до повторно преброяване се е стигнало след писмо от „Информационно обслужване“ АД относно установени разлики при въвеждането на данните от протоколите. В хода на проверката ОИК е проверила двукратно данните за отбелязаните преференции на четирима кандидати (посочените по - горе) и общият брой на гласовете за кандидатската листа на ПП „Земеделски народен съюз“.

Изборите за Общинския съвет в Пазарджик - "ДПС-Ново" начало води след преброяване на 91% протоколите

При кандидата на "Възраждане" Христо Николов Вълков са преброени 93 преференции, вместо първоначално отчетените 207. За Ася Павлова Фиткина - Спасова преференциите са 106, а не 101, уточняват от ОИК.

При кандидатите от ГЕРБ Борис Александров Владов и Радка Димитрова Кежева, за които първоначално беше отчетен еднакъв брой преференции и беше теглен жребий, е констатирано, че Владов изпреварва с една преференция Кежева.

След повторно преброяване на бюлетините бе установено несъответствие с протоколите

ОИК анулира въведените резултати от 19 секционни протокола и е подала данни за повторно въвеждане на новите резултати. От комисията посочват още, че квотата за един мандат в Общинския съвет е 785 гласа. Точно толкова са подадените гласове за „Земеделски народен съюз“.

В друго свое решение, публикувано на страницата на ОИК - Пазарджик, се посочва, че във връзка със случилото се в Изчислителния пункт при въвеждане на данните с резултатите от гласуването на 12 октомври 2025 година, за които в базата данни са въведени погрешни числа за преференциите на кандидата под №105 (Христо Николов Вълков) от "Възраждане", изпраща сигнал до Окръжна прокуратура - Пазарджик. 

ПП с първи коментар след вота за нов Общинския съвет в Пазарджик

От комисията съобщават още, че са изпратили становище до ЦИК по случая.

По-рано днес лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов написа във Фейсбук, че в петък от партията са установили, че има несъответствие между преференциите на двама техни кандидати за общински съветници в Пазарджик. Веднага беше заведено дело в административния съд, след което уведомихме ИО и ЦИК. В резултат от нашите действия установените нарушения бяха отстранени с повторно броене, посочи Костадинов. "За "Възраждане" е важно справедливостта да възтържествува. Надяваме се, че компетентните органи ще си свършат работа и виновните за тази ситуация ще понесат отговорност, както и да разберем кой има интерес да удари и пренареди нашата листа", каза лидерът на "Възраждане". 

Източник: БТА, Гергана Куртакова    
Общински съветници Пазарджик Местни избори Повторно преброяване Изборни нарушения ОИК Пазарджик Преференции ГЕРБ Възраждане Прокуратура
