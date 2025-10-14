"БСП-Обединена левица" за вота в Пазарджик: Постепенно започваме да си връщаме позициите в страната

България

14 октомври 2025, 13:10
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Първи коментар на Иво Сиромахов, след като напусна Слави Трифонов
Боклукът в "Люлин" и "Красно село" спадна с 40% за 10 дни
Внимание, шофьори! Промени в движението по части от АМ "Хемус" и "Тракия"
Историческо архитектурно откритие на Перперикон (ВИДЕО/СНИМКИ)
Проф. Ива Христова: Грипът вече е тук, COVID-19 също се завръща
Абсурдът "Негреско" след бедствието в Елените: Държавата ни продаде законни имоти, които сега иска да събори
Решено: София ще е домакин на Европейското по волейбол

Н а тези избори показахме, че "БСП-Обединена левица" постепенно започва да връща своите позиции в страната, коментира на пресконференция лидерът на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров относно проведените в неделя избори за общински съветници в Пазарджик. Той благодари на кандидатите, на доброволците и на левите избиратели.  

ДБ ще обсъдят с ПП, ДСБ и юристи аргументите за касиране на вота в Пазарджик

Той посочи, че е "БСП-Обединена левица" е увеличила своя резултат с 493 гласа, което представлява ръст от 26%. От 1892 гласа през 2023 г. сега имаме 2385 гласа, увеличаваме броя на общинските си съветници от три на четири в условията на един изключително разпокъсан политически местен парламент, отбеляза Зафиров.

По думите му този резултат се дължи най-вече на консолидацията на всички леви сили. На изборите през 2023 г. имаше още две леви листи, този път левицата беше единна, което показва какъв трябва да бъде пътят и занапред, каза Зафиров. 

Движение за права и свободи – ДПС печели изборите за общински съветници в Пазарджик

Дали е имало изборни нарушения или не, нека кажат прокуратурата и компетентните органи, коментира лидерът на БСП в отговор на журналистически въпрос. Нашата политическа сила по никакъв начин не е участвала в никакъв тип изборни нарушения, нито пък е провокирала такива, заяви той. Бяхме свидетели на откровени провокации и опит да се подклаждат някакви нарушения, което да опорочи изцяло резултатите от изборният резултат, но голяма част от избирателите са показаха мъдрост и не се поддадоха на подобни внушения, добави Зафиров.

Той отказа да коментира резултата на други политически сили като например ДПС и ГЕРБ. Според него не бива да се правят генерални изводи за страната от изборите в Пазарджик. 

Изборите в Пазарджик: Граждански арест в Огняново доведе до намеса на полицията

Не е възможна дестабилизация на управлението, смята Атанас Зафиров. Нашите резултати са в някаква степен и оценка на левите избиратели за начина, по който участваме в това управление и резултатите, които постигаме, каза лидерът на БСП. 

ПП: Ще имаме двама общински съветници повече в Пазарджик

Председателят на АБВ Румен Петков коментира, че вотът за "БСП-Обединена левица" е осмислен, съдържателен, аргументиран с политики и личностно ангажиране на всеки един от 41-те кандидати в листата. Имаме основания да се гордеем от тази кампания, заяви той.

Според Петков Пазарджик не е община, от която могат да се вадят изводи за политическата ситуация в страната. На фона на тези 600 кандидати трудно може да бъде обяснена ниската избирателна активност, коментира още той. 

Източник: Теодора Цанева/БТА    
