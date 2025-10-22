Ще заработи ли парламентът днес?

След убийството на 15-годишно момче: Митов се срещна с ръководствата на моловете в София

О чаква се Народното събрание да се върне към нормалния си ритъм на работа днес. След седмица на блокаж заради липсата на кворум и невъзможност да се проведе заседание, депутатите трябва да се съберат в пленарната зала.

До труса в управлението се стигна, след като от ГЕРБ поставиха редица въпроси към своите коалиционни партньори, включително дали да има промяна във формулата на управление.

Киселова: Не се чувствам обидена от ничии думи, от утре НС започва работа

На заседание вчера, ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ” са обсъдили въвеждането на ротация за поста председател на Народното събрание. А акцент е поставен върху изготвянето на бюджета за следващата година.

Все още не ясно дали „ДПС - Ново начало” ще влязат официално в управляващата формация.

Радев: Правителството го е страх да заседава, а НС - да събере кворум

Какво предвижда проектопрограмата на парламента:

Първо гласуване на законопроект за водоснабдяването и канализацията с вносител Министерският съвет предвижда седмичната проектопрограма за работа на парламента, публикувана на сайта на законодателния орган.

След като миналата седмица депутатите не успяха да съберат кворум и нямаха нито едно пленарно заседание, вчера в Кърджали председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира, че в сряда ще има пример за работещо Народно събрание. Според нея няма причина да няма кворум в пленарната зала.

Предложените в законопроекта за водоснабдяването и канализацията текстове отразяват изискванията на Националния план за възстановяване – да се въведе отделяне на регулирането на ВиК услугите в самостоятелен субект; нова структура на цените на ВиК услугите, базирана на гарантиране на минималните разходи за ползване на системите и потребните услуги; регламентиране ролята на "Българския ВиК холдинг"; създаване на предпоставки за консолидация при стопанисване, експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услугите. Със законопроекта трябва да се уточнят механизмите за определяне на тарифите и да се гарантира разходоориентирано ценообразуване за ползване на системите и на услугите, като същевременно се гарантира и финансовата устойчивост на операторите.

Предвижда се депутатите да разгледат също проект на решение за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2022 г., 2023 г. и 2024 година.

В проекта на програмата е и ратифициране на Споразумението между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно сътрудничеството и дейностите на ЕБВР у нас, както и ратифициране на Споразумението между Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ и Речна администрация за Долен Дунав – Галац, Румъния, за съвместно възлагане на обществени поръчки по проект „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав – FAST Danube 2”.

Предвидено е още Народното събрание да обсъди ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за престъпленията и някои други действия, извършвани на борда на въздухоплавателните средства.

Предлага се в четвъртък депутатите да гласуват на второ четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър.

За тогава е предвидена и ратификацията на Международен договор (Letter of Offer and Acceptance - LOA) BU-P-LBL „Модул за GPS), осигуряващ поддръжка на „M-code за военни цели“. Както и изменение и допълнение №2 (Amendment 2) на Международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги” (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services).

Проектът на програма включва решение за приемане за сведение и вземане на акт от Конвенция №191 относно безопасна и здравословна работна среда, както и Годишен доклад за младежта за 2020 г. и Доклад за младежта за периода 2021 – 2022 година.

Предвиден е и редовният петъчен парламентарен контрол.