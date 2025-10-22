Любовница на Ерик Шмит съди бившия CEO на Google за тормоз

Л юбовницата на Ерик Шмит, обвини бившия главен изпълнителен директор на Google в преследване и малтретиране. Мишел Ритър, на 31 години, заяви, че той я е подложил на „пълна система за цифрово наблюдение“, докато двамата тайно са се борили за пари, неуспешен AI стартъп и достъп до имение, предаде New York Post.

Ритър – последната публично известна извънбрачна партньорка на Шмит, който според съобщения от години поддържа отворен брак със съпругата си Уенди Шмит, с която е женен от 45 години – подаде молба за временна ограничителна заповед срещу 70-годишния технологичен магнат в края на миналата година, според сензационни съдебни документи.

В началото на декември Ритър и Шмит – чието състояние се оценява от Bloomberg на 44,8 милиарда долара – сключиха „писмено споразумение за уреждане“, което изискваше Шмит да направи „значителни плащания“ към Ритър, но подробностите остават под печат, според документ от 8 септември в Върховния съд на окръг Лос Анджелис.

Но само седмица по-късно, на 11 декември, Ритър подаде взривоопасна молба за „ограничителна заповед за домашно насилие“ срещу Шмит, която оттегли три седмици по-късно на 6 януари, след като двете страни очевидно постигнали ново споразумение, показват съдебните документи.

В оттеглената молба за временна ограничителна заповед Ритър твърди, че дни по-рано технологичният магнат я е блокирал от уебсайта на нейния стартъп Steel Perlot – компания, фокусирана върху изкуствения интелект, в която Шмит е инвестирал 100 милиона долара, според източник, близък до ситуацията, споделил пред „Ню Йорк Пост“.

„Моля, обърнете внимание на техническия опит на Ерик“, твърди Ритър в молбата. „Буквално не мога да проведа частен телефонен разговор или да изпратя лично имейл без наблюдение.“

Начинаещата технологична предприемачка, 39 години по-млада от него, също твърди в молбата, че Шмит е настоявал тя да се съгласи на „заповед за мълчание относно всякакви обвинения в сексуално насилие или тормоз и да подпише съзнателно невярна декларация, че подобни обвинения никога не са се случвали.“

Ритър не разяснява тези обвинения в нередактираните части на молбата си.

Eric Schmidt’s ex-mistress, 31, sues former Google CEO, 70, over alleged stalking, abuse and ‘digital surveillance’ https://t.co/CCvuBKuSlv pic.twitter.com/m6xJSSw7Q8 — New York Post (@nypost) October 20, 2025

Скип Милър, адвокат от Лос Анджелис на 31-годишната жена, отказа коментар. Говорител на Ерик Шмит също отказа коментар.

В отговор от 82 страници на 8 октомври адвокатите на Шмит твърдят, че „жалбата на Мишел Ритър е очевидно злоупотреба със съдебната система“. Но по-голямата част от правния отговор е редактирана преди съдебно изслушване в центъра на Лос Анджелис, насрочено за 4 декември.

Юридическият екип на милиардера – ръководен от агресивния адвокат от Лос Анджелис Патриша Глейзър – подаде молба на 8 октомври за запечатване на съдебните документи, но окончателно решение по въпроса все още не е издадено.

В молбата си за временна ограничителна заповед от декември Ритър твърди: „За съжаление, бившият ми партньор е изключително могъщ и способен и е използвал всички средства, за да ми попречи да получа достъп до сигурни данни, устройства, финанси или бизнеси, или просто да живея живота си в мир.“

Два дни преди декемврийската молба родителите на Ритър били следени до и от вечеря в ресторант в Лос Анджелис от двама частни детективи. Полицията била извикана и когато служители разпитали детективите, един от тях заявил, че работи за „частния охранителен екип на милиардер“ и „няма да го буди“, според молбата.

Молбата също така посочва, че Ритър е отседнала в имение в Бел Еър, което Шмит е придобил за 61 милиона долара от наследници на хотелската династия Хилтън. В молбата Ритър поиска да й бъде предоставен ексклузивен достъп до разкошното имение – като също поиска съдебна защита за кучето си, немска овчарка на име Хенри.

В статия от август 2024 г. на технологичния новинарски сайт The Information се съобщава, че Ритър все още е била в имението, „с неговите старохоливудски щрихи, включително широко стълбище, мраморна масичка за кафе и добре поддържани градини с езерце с риби кой“ и 13 спални.

Eric Schmidt’s ex-mistress, 31, sues former Google CEO, 70, over alleged stalking and abuse https://t.co/nGIglz9vmb pic.twitter.com/yy3m3hJXc8 — Page Six (@PageSix) October 21, 2025

Ритър сама добавила „червен диван във формата на устни“ и „стъклена витрина с нейните китари“, според статията. Навън, „голям цветен знак Love, създаден от приятел на Шмит за едно от техните пътувания до Burning Man“, стоял близо до кована желязна порта.

Статията добавя, че Ритър казала, че „предприема следващата логична стъпка да отдели живота си от този на Шмит, подготвяйки се да се изнесе.“

Миналия месец Ритър – завършила юридическия факултет на Колумбийския университет през 2021 г., която сама се представлява в делото – посочи адрес на сравнително скромен апартамент в Бевърли Хилс.

Ритър твърди в молбата, че на 17 декември, по-малко от седмица след подаването на молбата за ограничителна заповед, тя и Шмит са сключили изменено споразумение за уреждане. Тя оттеглила молбата за временна ограничителна заповед няколко седмици по-късно, но Шмит не спазил своята част от сделката, твърди тя.

Вместо това Шмит уж настоявал за арбитражно производство, което в момента е висящо срещу нея, чиято такса от 75 000 долара тя казва, че не може да си позволи да плати, наричайки го „циничен опит да защити спора и да победи чрез икономическо и ресурсовано изтощение“, според съдебните документи.

Ритър последно попадна в страниците на „Ню Йорк Пост“ през май 2024 г., когато Шмит се появи на бляскаво парти в Лос Анджелис със съпругата си вместо с нея. Но новите съдебни документи разкриват експлозивна предистория: само месец по-рано, дълго тлеещ конфликт между тях избухнал, когато правна медиация на 4 април 2024 г. взела грешен обрат, според съдебните документи.

„Шмит и неговият адвокат настояха, че медиацията може да продължи само ако обвиненията в злоупотреба и тормоз бъдат изключени“, твърди молбата на Ритър от 8 септември. Адвокатът на Ритър не се съобразил, според нейната молба, и „отмъщението и последствията били незабавни.“

През следващите седмици Ритър твърди, че била „блокирана от всички жилища и достъп до личните и бизнес вещите си в Ню Йорк, Маями и Аспен“, според жалбата. „Вещите не били върнати изцяло, никога.“

На следващия месец Шмит и Ритър станаха обект на разкритие на Forbes, което твърди, че стартъпът й, фокусиран върху изкуствения интелект, е бил в хаос въпреки инвестицията на Шмит от 100 милиона долара. Steel Perlot „изглежда е първият път, когато той публично е влязъл в голяма бизнес връзка с някого, с когото излиза“, съобщи списанието.

През януари 2023 г. изпълнителен директор на Steel Perlot поискал от Шмит близо 2,5 милиона долара, за да покрие заплати и дългове по кредитни карти, натрупани от компанията и нейните дъщерни дружества този месец, според Forbes.

Освен имота на Хилтън в Бел Еър, Ритър провеждала срещи с служители в различни резиденции на Шмит, включително „пентхаус в Манхатън и обширно имение на брега на езеро близо до Ийст Хамптън, което Шмит закупил за 47 милиона долара през 2021 г.“, според списанието.

Според статията в The Information, Ритър „имала склонност да пие вино от чаши за кафе по време на бизнес срещи и в много случаи не се явявала на срещи, които сама организирала със служителите си“, цитирайки трима бивши неназовани служители.

Ритър също „молила служители да купуват лекарства с рецепта за нея без предписания от лекар“, съобщава The Information, добавяйки, „Някои служители, в интервюта, казаха, че се страхуват от нея.“

Forbes също съобщи, че друга компания, Audem Management, е основана през 2021 г., след като Шмит и Ритър започнали да се срещат, и се управлява от бащата на Ритър. Audem „се използва за плащане на персонал от икономи, камериерки, работници по поддръжка и строителство в имоти, притежавани от Шмит и понякога обитавани от Ритър“, съобщи Forbes.

Източници казаха, че Шмит и Ритър официално са се разделили преди почти две години.