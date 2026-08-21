България

Започва августовската сесия на матурите с изпит по БЕЛ

Близо 7000 зрелостници са подали заявления за държавния зрелостен изпит от августовската сесия

21 август 2026, 07:16
Адска жега в петък! Жълт код за горещини в цялата страна, термометрите скачат до 39°

Адска жега в петък! Жълт код за горещини в цялата страна, термометрите скачат до 39°
Голям пожар избухна между Розино и Кърнаре

Голям пожар избухна между Розино и Кърнаре
Магистрален водопровод се спука и заля улици във Варна

Магистрален водопровод се спука и заля улици във Варна
Борисов: Има ли заплаха? Ако няма проблем, защо не свикват КСНС?

Борисов: Има ли заплаха? Ако няма проблем, защо не свикват КСНС?
Ивкова: РЗИ няма да бъдат закривани

Ивкова: РЗИ няма да бъдат закривани
Румен Радев работи, за да изкара България от „сивия списък“

Румен Радев работи, за да изкара България от „сивия списък“
Задействаха BG-ALERT заради горски пожар край Медвен

Задействаха BG-ALERT заради горски пожар край Медвен
Прецедент за 52 години: Намаляват мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ заради рекордния спад на Дунав

Прецедент за 52 години: Намаляват мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ заради рекордния спад на Дунав
  • Близо 7000 зрелостници се явяват днес на матурата по български език и литература в 435 училища, като изпитът започва в 8:30 ч. и е първият от сесията август-септември.
  • Изпитният вариант ще бъде изтеглен измежду над 900 000 комбинации, а провеждането му е обезпечено от повече от 2600 квестори.
  • Вторият задължителен изпит е на 24 август, допълнителните матури по желание - на 25 август, а резултатите от цялата сесия трябва да излязат до 4 септември.

Над 6 000 зрелостници на матура по български език и литература в четвъртък

В 435 училища днес, 21 август, ще се състои държавният зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията през август-септември. На предстоящите матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Тегленето на изпитния вариант ще бъде в МОН от над 900 000 комбинации.

Близо 7000 са подалите заявления да се явят на държавния зрелостен изпит по български език и литература. С организирането му са ангажирани над 2600 квестори. Зрелостниците трябва да са в училищата поне половин час преди началото на изпита, който започва в 8:30 часа.

Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация са на 24 август.

Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се състоят на 25 август.

Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември включително, информират от МОН.

На 10 юни на пресконференция в МОН бяха представени резултатите от държавните зрелостни изпити в 12-и клас от сесията през май-юни. Тогава беше обявено, че през тази година средният резултат от държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература (БЕЛ) е 60 точки, или добър 4,39. Това бе с повече от две точки над миналогодишния резултат и е най-високият резултат от провеждането на ДЗИ досега – от 2008 г. Това каза тогава заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева на пресконференцията в МОН. На втория държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет средният резултат е 71,09 точки, което е много добър 4,89, съобщи тогава Панчева.

Източник: БТА, Димитрина Ветова    
матура ДЗИ зрелостници български език и литература изпит образование МОН резултати от матури сесия август септември училища
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Адска жега в петък! Жълт код за горещини в цялата страна, термометрите скачат до 39°

Адска жега в петък! Жълт код за горещини в цялата страна, термометрите скачат до 39°

Как млади момичета в Германия биват омъжвани насила в чужбина

Как млади момичета в Германия биват омъжвани насила в чужбина

На косъм от смъртта: Двама рибари прекараха пет дни в хладилен контейнер насред океана

На косъм от смъртта: Двама рибари прекараха пет дни в хладилен контейнер насред океана

Всекидневният навик, който почти утроява риска от рак на стомаха

Всекидневният навик, който почти утроява риска от рак на стомаха

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
ADAC: Броят на новите автомобили под 20 000 евро е драстично нисък

ADAC: Броят на новите автомобили под 20 000 евро е драстично нисък

carmarket.bg
Магистрален водопровод се спука и заля улици във Варна
Ексклузивно

Магистрален водопровод се спука и заля улици във Варна

Преди 10 часа
Индийски генерал предупреди Ердоган
Ексклузивно

Индийски генерал предупреди Ердоган

Преди 11 часа
Австрия с мерки срещу младежката престъпност - 11-13 годишни рецидивисти
Ексклузивно

Австрия с мерки срещу младежката престъпност - 11-13 годишни рецидивисти

Преди 9 часа
САЩ с ултиматум към съюзниците: Или сте с нас, или срещу нас
Ексклузивно

САЩ с ултиматум към съюзниците: Или сте с нас, или срещу нас

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Марк Зукърбърг

Марк Зукърбърг си купи готически замък в Ирландия за десетки милиони

Свят Преди 9 минути

Главният изпълнителен директор на Meta придоби готическия замък Странкали, построен около 1830 г.

АЕЦ „Козлодуй“

За първи път от 52 години: АЕЦ „Козлодуй“ намалява мощността на 5-и блок заради ниското ниво на Дунав

Свят Преди 45 минути

Мощността се сваля превантивно с около 120 МВт, мярката се прилага за първи път в 52-годишната история на централата

Удължиха бедственото положение в Трявна, обявено след взрива на боеприпаси

Удължиха бедственото положение в Трявна, обявено след взрива на боеприпаси

България Преди 12 часа

В сила остава въведеният общински план за защита при бедствия

Въоръжени мъже превзеха танкер край Йемен

Въоръжени мъже превзеха танкер край Йемен

Свят Преди 12 часа

На танкера са се качили шест въоръжени лица, които сега контролират плавателния съд

Русия опита да убие представител на украинска компания в Полша

Русия опита да убие представител на украинска компания в Полша

Свят Преди 13 часа

Наемният убиец заложил самоделно взривно устройство под автомобила, използван от потенциалната жертва

Уволняват ръководството на Националната банка на Украйна

Уволняват ръководството на Националната банка на Украйна

Свят Преди 14 часа

Това става на фона на ново разследване на антикорупционните органи в страната

КЗК обвини три фирми в картел за европейско финансиране

КЗК обвини три фирми в картел за европейско финансиране

България Преди 14 часа

В срок от 30 дни дружествата имат право да представят писмени възражения

Трогателните планове на Хейдън Пенетиър за 37-ия ѝ рожден ден с нейната дъщеря Кая

Трогателните планове на Хейдън Пенетиър за 37-ия ѝ рожден ден с нейната дъщеря Кая

Любопитно Преди 14 часа

36-годишната звезда от „Герои“ и „Нашвил“ Хейдън Пенетиър е планирала да пътува до Германия, за да отпразнува 37-ия си рожден ден с дъщеря си Кая. Актрисата почина внезапно в Южна Каролина, а властите все още разследват причините за трагедията

При проверките на борси, тържища, складове и пазари инспекторите следят както произхода на продукцията, така и маркировката и придружаващите документи.

Над 500 проверки на плодове и зеленчуци за седмица

България Преди 15 часа

БАБХ откри липсващи документи за произход, нерегистриран обект и проблеми с обозначаването

Снимката е архивна

Безпрецедентна кражба на най-високия връх на Балканите: Изчезна табелата на Мусала

България Преди 15 часа

От метеорологичната станция призоваха за връщането на историческия знак и изключиха версията той да е паднал от вятъра

Пуснаха под домашен арест хванатия с дрога и бебе в колата, нахапали го дървеници

Пуснаха под домашен арест хванатия с дрога и бебе в колата, нахапали го дървеници

България Преди 15 часа

Преди дни Софийският градски съд го остави в ареста

Симона Ръждавичка, Ваня Запрянова и Мартин Кънев

Симона Ръждавичка, Ваня Запрянова и Мартин Кънев са новите водещи на “След Игрите”

Любопитно Преди 15 часа

Една игра. Три дигитални шоу програми. Един нов дигитален свят

Ерин Патерсън

Смъртоносният обяд с гъби: Жената, отровила роднините си, е отново в съда

Свят Преди 15 часа

Ерин Патерсън твърди, че процесът срещу нея за трите убийства е бил несправедлив, но прокурорът настоява тя никога да не излезе на свобода

Демерджиев: Българската прокуратура да покаже за кого работи

Демерджиев: Българската прокуратура да покаже за кого работи

България Преди 15 часа

По думите му проверките по сигнали трябва да се извършват съвестно и безпристрастно

Откриха 35 нелегални мигранти, натъпкани в микробус край Малко Търново

Откриха 35 нелегални мигранти, натъпкани в микробус край Малко Търново

България Преди 15 часа

Те са се самоопределили като афганистанци

Украйна пренасочва част от зърнения си износ по железопътни линии и през дунавските пристанища заради проблемите с морските маршрути.

Пшеницата поскъпна заради блокирания износ през Черно море

Парите ни Преди 15 часа

Над 97% от експортния капацитет на Русия и Украйна в Черно и Азовско море е извън строя

Всичко от днес

От мрежата

12 любопитни факта за китайския Шар Пей

dogsandcats.bg

12 породи котки, които обичат разходките навън

dogsandcats.bg
1

Суша в незапомнен мащаб в Западна Европа

sinoptik.bg
1

Koe e родното място на Омир

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 21 август, петък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 21 август, петък

Edna.bg

Валентин Илиев: Никога няма да спра да вярвам!

Gong.bg

Черно море няма друга алтернатива освен победа срещу Дунав

Gong.bg

141 см талант и характер: Необикновената история на Стилияна Николова - момичето, което тръгна само към мечтата си

Nova.bg

Пожарът в Пловдивско е овладян, огънят обхвана над 1200 декара (СНИМКИ)

Nova.bg