Магистрален водопровод се спука и заля улици във Варна

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С пукан магистрален водопровод наводни улици във варненския кв. „Бриз“ и района на бул. „Васил Левски“. При аварията на ул. „Д-р Петър Скорчев“ се е образувал огромен кратер, а водата е потекла и към ул. „Николай Коларов“, съобщиха от варненската полиция пред „Фокус“.

Сигналът е подаден на 112 около 17:00 ч., след което полицията е обезопасила района и е ограничила движението по силно наводнената улица.

Отново аварира магистралният водопровод „Варна-Златни пясъци“ (СНИМКИ)

Аварията е на магистралния водопровод „Варна - Златни пясъци“. От ВиК-Варна уверяват, че абонатите ще бъдат превключени към резервно водоснабдяване и няма да останат без вода, докато повредата бъде отстранена. Автоматичната система за спиране на водата се е задействала веднага след рязкото падане на налягането.

Участъкът е проблемен и е аварирал многократно през годините. Водопроводът е изграден по програма ИСПА между 2005 и 2007 г. и е предаден за експлоатация през 2008 г. От ВиК посочват като фактори за авариите грешки при проектирането, особеностите на терена, движението на земни маси и натоварването от строителни дейности и тежка техника.

Спукан магистрален водопровод остави без вода кварталите Аспарухово, Христо Ботев, центъра и и ромската махала "Максуда"

След поредица от аварии през 2023 г. са били подменени над 100 метра от най-компрометирания участък на стъклопластовата тръба. Аварийните екипи вече работят по отстраняването на днешния пробив.