Свят

Жена, вдъхновена от „Ислямска държава“, планирала атентат срещу Капитолия

Според прокуратурата тя е искала да взриви сградата на Капитолия в Олбъни и да замине за Сирия

21 август 2026, 07:51
Сградата на Капитолия във Вашингтон, където заседават двете камари на Конгреса на САЩ
Сградата на Капитолия във Вашингтон, където заседават двете камари на Конгреса на САЩ   
Източник: БТА
  • 35-годишната Джесика Бауи от Олбъни е арестувана и обвинена в тероризъм за предполагаема подготовка на атентат срещу Капитолия на щата Ню Йорк.
  • Според прокуратурата тя е планирала да постави взривно устройство, да убие законодатели и да нанесе максимални щети, след което да замине за територия в Сирия, контролирана от „Ислямска държава“.
  • Бауи е била под наблюдение повече от месец, а властите посочват и нейни антиамерикански публикации онлайн; след ареста сигурността около правителствените сгради в Ню Йорк е засилена.

Американските власти арестуваха и повдигнаха обвинения в тероризъм на 35-годишна жена, която планирала да извърши вдъхновена от „Ислямска държава“ атака срещу сградата на Капитолия в столицата на щата Ню Йорк Олбъни, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, като се позоваха на Департамента по правосъдие.

Джесика Бауи от Олбъни е обвинена, че е планирала да постави взривно устройство в правителствената сграда в столицата на щата с намерение да убие законодатели и да разруши колкото е възможно по-голяма част от зданието, съобщи помощникът на главния прокурор по въпросите на националната сигурност Джон Айзенбърг. По думите му обвиняемата планирала след това да замине за контролирана от „Ислямска държава“ територия в Сирия.

Жената е била задържана в сряда, след като е била под наблюдение повече от месец, съобщи Департаментът по правосъдие. Тя е била забелязана да посещава територията на Капитолия в Олбъни и да снима сградата. Жената е описала зданието като своя цел и е казала, че е искала атаката да има „последици върху американската система“

Арестуваха две жени, готвели атентат в Ню Йорк

От Департамента по правосъдие посочиха, че Джесика Бауи е изразявала антиамерикански позиции онлайн, включително радост от атаките на 11 септември 2001 г., когато терористи от „Ал Кайда“ отвлякоха пътнически самолети и ги разбиха в кулите на Световния търговски център, в Пентагона и в поле край Шенксвил, щата Пенсилвания.

Според съдебните документи Джесика Бауи е приела исляма преди около пет години.

Губернаторката на Ню Йорк Кати Хокъл заяви след ареста на Бауи, че мерките за сигурност около правителствените сгради са увеличени заради нарастване на политическото насилие и заплахите срещу публични фигури.

Източник: БТА, София Георгиева    
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