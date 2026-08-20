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Русия опита да убие представител на украинска компания в Полша

Наемният убиец заложил самоделно взривно устройство под автомобила, използван от потенциалната жертва

Николай Киров Николай Киров

20 август 2026, 17:46
Русия опита да убие представител на украинска компания в Полша
Източник: AP/БТА

В Полша беше арестуван мъж, опитал се да убие представител на украинска оръжейна компания по поръчка на руските разузнавателни служби, съобщиха днес полската прокуратура и полската Агенция за вътрешна сигурност, цитирани от "Ройтерс".

Заподозреният, който беше идентифициран единствено като Серхий П., е обвинен в опит за убийство на представител на украинска оръжейна компания в град Ирпин, близо до столицата Киев.

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"Разследването разкри, че Серхий П. е заложил самоделно взривно устройство под автомобила, използван от потенциалната жертва", съобщи Агенцията за вътрешна сигурност на Полша.

"Устройството е трябвало да бъде взривено от разстояние посредством мобилен телефон, но механизмът не се е задействал поради техническа неизправност", допълни ведомството.

След проваления опит за убийство мъжът е избягал в Полша, където е бил арестуван в столицата Варшава. Повдигнати са му обвинения за опит за убийство чрез взривно устройство и незаконно притежаване на експлозиви.

Грози го присъда от най-малко 15 години лишаване от свобода или доживотна присъда, посочи полската рокуратура.

"Случаят отново показва как руските разузнавателни служби провеждат операции, които излизат извън националните граници и използват лица, които пътуват между различни държави", изтъкна полската Агенция за вътрешна сигурност.

Посолството на Русия в Полша отказа да коментира случая.

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По-рано този месец в Полша бе арестуван руски гражданин, обвиняван за това, че е бил вербуван от Москва за убийството на човек с двойно украинско и американско гражданство във Варшава.

Западни държави и Украйна отдавна обвиняват Русия във вербуването на хора, включително и украинци, за извършването на операции за саботаж и шпионаж. Русия от своя страна отхвърля тези обвинения.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Полша Русия Украйна
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