България

Румен Радев работи, за да изкара България от „сивия списък“

Министър-председателят специално открои значението на инициативата на кабинета – „Сигма“

Николай Киров Николай Киров

20 август 2026, 17:53
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П олитическата воля и предприетите действия от българското правителство за борба с прането на пари, със сивата икономика и с корупцията са още един гарант, който дава на България силни позиции за излизане от позорния „сив списък“.

Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на днешното заседание на Съвета за координация и сътрудничество, което се състоя в Министерския съвет. В рамките на заседанието беше направен преглед на напредъка по изпълнението на мерките и предприетите действия за излизане на страната ни от „сивия списък“, предвид предстоящото докладване пред Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и очакваната им визита в България. 

България е на крачка от излизане от „сивия списък“ за пране на пари

Радев изтъкна, че настоящото правителство е първото, което има специален раздел в управленската си програма, при това изведен на водеща позиция, с ясно разписани мерки за борба с корупцията, със сивата икономика и с прането на пари. Тези мерки се следват неотклонно, изтъкна министър-председателят и посочи, че по всички сигнали за злоупотреби и корупция се предприемат моментално действия от страна на компетентните органи като МВР, службите и икономическа полиция.

„По всички случаи работим и ще настоявам за още по-голяма скорост и за бързи резултати“, каза Радев. 

Министър-председателят специално открои значението на инициативата на кабинета – „Сигма“, която е публичен инструмент за прозрачност на финансовите потоци в държавата. Системата вече е обработила близо 200 000 обществени поръчки и резултатите показват, че при над 30% от тях има само един кандидат.

„Ще вървим упорито към намаляване на това число“, отбеляза Радев. Вече се работи по следващия етап, при който системата ще бъде свързана с Търговския регистър и ще бъдат разкрити всички обвързаности, водещи към корупционни практики. Занапред системата ще отчита и ценовите аномалии, при които изплуват ненормално високи цени. При своя пълен капацитет „Сигма“ ще бъде много силен инструмент за постоянен автоматичен контрол срещу злоупотреби.

„Важно е не само да се борим с корупцията постфактум, а да създадем механизми, които да не допускат и да минимизират такива явления“, заяви Радев. 

Наред с това предстои да станат факт и референтни цени за ВиК и пътните ремонти и строителство. Работи се също усилено по дигитализацията, така че да има единна координация в транспорта – на тол системата, митниците и НАП. 

Премиерът Румен Радев посочи, че целта на правителството е да бъде създадена не просто система за борба с корупцията със задна дата – като разследване, установяване, пресичане, а да бъдат изградени механизми, чрез които да не се допускат пране на пари, злоупотреби, сива икономика и корупция.

Изваждат България от "сивия списък" за пране на пари

„Призовавам за експедитивни действия в оставащото време до посещението на Групата, за да бъдат всички останали дейности по този план извършени в срок, качествено и разбира се, надлежно отчетени“, заяви в заключение министър-председателят.

Редактор: Николай Киров
Източник: МС    
борба с корупцията пране на пари Румен Радев
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