Свят

Индийски генерал предупреди Ердоган

Бакши подчерта, че от гледна точка на Индия шиитски Иран служи като важен противовес на Пакистан

Николай Киров Николай Киров

20 август 2026, 20:13
Индийски генерал предупреди Ердоган
Източник: iStock

И ндийският генерал-майор от запаса Гаган Дийп Бакши предупреди, че нарастващото сближаване между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан може да представлява стратегическа заплаха за Индия, като същевременно подчерта, че Ню Делхи няма да жертва връзките си с Иран, за да отговори на опасенията за сигурността на Израел.

Пред Republic World, Бакши подчерта, че появата на това, което той нарича „сунитска НАТО“ в Близкия изток, е източник на стратегическо безпокойство за Индия.

Същевременно той изпрати ясно послание към Израел: Съюзът между двете страни е важен, но Ню Делхи няма да се откаже от интересите си с Иран само заради войната между Йерусалим и Техеран.

Военен съюз между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан

Според Бакши, споразумението, което се оформи в Мека между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан, създаде нова регионална реалност от гледна точка на Индия. „Сунитската НАТО, състояща се от Турция, Саудитска Арабия и Пакистан, е създадена в Близкия изток, в Мека, и това е сериозна причина за безпокойство“, каза той.

Бакши подчерта, че от гледна точка на Индия шиитски Иран служи като важен противовес на Пакистан.

„Много се нуждаем шиитският Иран да бъде на наша страна, защото Пакистан е основното ни главоболие за сигурността. Китай може да е основната заплаха, но заедно с него Пакистан е най-голямото ни главоболие за сигурността“, каза той.

Бакши сравни заплахата, която Иран представлява в очите на Израел, със заплахата, която Пакистан представлява от гледна точка на Индия.

„Иран няма нито една ядрена бомба и въпреки това се възприема като екзистенциална заплаха за Израел. А какво да кажем за Пакистан? Фундаменталистка, джихадистка ислямска държава, която притежава 180 ядрени бойни глави“, смята индийският генерал.

Той добави, че Индия не е видяла Израел да проявява подобна загриженост относно ядрения арсенал на Пакистан.

Централна част от забележките на Бакши беше насочена директно към Израел. Той подчерта, че Индия гледа на Израел като на приятел, но не би се съгласила да подчинява собствените си интереси на нуждите на Израел, особено когато става въпрос за Иран.

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„Страхувам се, че в един момент Израел също ще трябва да бъде чувствителен към индийските опасения“, каза той: „Ние не сме 51-ият щат на Съединените щати и в този смисъл не сме и придатък или клиентска държава на Израел. Ние сме приятели, разбира се. Но васали не сме.“

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Индия Иран Пакистан Израел
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