България

Удължиха бедственото положение в Трявна, обявено след взрива на боеприпаси

В сила остава въведеният общински план за защита при бедствия

Николай Киров Николай Киров

20 август 2026, 19:25
Удължиха бедственото положение в Трявна, обявено след взрива на боеприпаси
Източник: БТА

О бщина Трявна удължава с 30 дни, считано от 13 август, обявеното частично бедствено положение в района на завод „ЕМКО“ ООД край село Белица, съобщиха от общинската администрация.

Мярката обхваща зона с радиус 500 метра от площадката на завода, намираща се в землището на село Станчов хан, и се предприема с цел гарантиране на сигурността и безопасността на гражданите.

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В сила остава въведеният общински план за защита при бедствия. От Общината посочват, че въпреки овладяването на първоначалния горски пожар и предприетите превантивни мерки, в горските масиви и обработваемите земи в близост до и около епицентъра на взривовете все още има невзривени остатъци. Те създават непосредствена опасност за живота и здравето на хората, поради което е необходимо да продължат специализираните действия по прочистване и обезопасяване на района.

Към момента тези дейности не са приключили, поради което се налага продължаване на частичното бедствено положение в определената 500-метрова зона.

Удължаването на срока не налага затваряне на републикански и общински пътища, уточняват от Община Трявна.

Припомняме, че на 10 август в склад за боеприпаси на „ЕМКО“ ООД край село Белица, община Трявна, се взриви склад за боеприпаси, които предизвикаха пожар. Първоначално бе съобщено, че инцидентът е възникнал след запалване на камион. Районът бе отцепен, активирана бе системата BG-ALERT, а работниците на предприятието бяха изведени от района. Нямаше пострадали. В резултат на взривовете възникна и горски пожар в близост до предприятието.

На 11 август бе съобщено за възобновяване на горенето в посока село Свирци, като огнището впоследствие бе овладяно от екипи на пожарната и Държавното горско стопанство. На 12 август при обследването на района все още бяха установени тлеещи огнища и разпръснати боеприпаси, представляващи потенциална опасност.

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Същия ден специализирани екипи извършиха контролирано взривяване на установени боеприпаси на територията на завода, като за безопасността на населението бе активирана системата BG-ALERT.

На 13 август Община Трявна въведе частично бедствено положение в 500-метровата зона около площадката на „ЕМКО“ заради необходимостта от прочистване на района и недопускане на външни лица.

Причините за инцидента се разследват от компетентните органи. Окръжна прокуратура – Габрово разследва всички възможни версии, като огледът на мястото бе свързан с необходимостта първо да бъде осигурена безопасността на терена.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Радослав Първанов    
Трявна ЕМКО Бедствено положение
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