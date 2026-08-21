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Новият фаворит в Киев: Михайло Федоров срещу Зеленски в битка за доверието на Украйна

Бившият министър Михайло Федоров поиска провеждането на избори въпреки войната, обвинявайки правителството в загуба на доверие и корупция. Проучванията показват, че той вече се ползва с по-високо одобрение от самия президент Зеленски

21 август 2026, 06:19
Новият фаворит в Киев: Михайло Федоров срещу Зеленски в битка за доверието на Украйна
Източник: БТА

С едем години Михайло Федоров стоеше редом до Зеленски, но сега се превръща в най-голямата заплаха за властта му. Ще успее ли бившият военен министър да предизвика избори насред войната и може ли да ги спечели, пише Deutsche Welle.

След като седем години Махайло Федоров беше част от най-близкия кръг на президента Володимир Зеленски, сега той застава срещу него.

Във видеообръщение Федоров заяви: "Украйна може едновременно да води война и да остане демокрация. Изборите не са просто една бюлетина - сега е моментът, в който правителството трябва да попита гражданите: "Направихме това и това. Вие трябва да кажете дали все още ни имате доверие да продължим".

Избори по време на война - възможно ли е?

Бившият военен министър постави темата за нови избори на масата. Преди това той заяви недвусмислено - украинците са загубили доверието в Зеленски, а причина за това е корупцията. В обвиненията си обаче той не посочи имена.

Доскоро провеждането на избори в условията на война се считаше за табу в Украйна. Затова дори противници на Зеленски в страната са скептични към призива на Федоров. "Разбира се, че изборите са необходими в една демократична държава. И разбира се, че Федоров е прав, когато казва, че не Путин може да решава дали в Украйна ще има избори или не. Но всъщност не го решава Путин, а войната, или по-точно - военното положение", коментира публицистът Витали Портников пред АРД. Действащите закони в страната не позволяват избори да се проведат по време на военни положение, подчертава критикът на Зеленски. Освен това пълноценна предизборна кампания надали е възможна, докато Русия ежедневно обстрелва Украйна с ракети и дронове.

Като министър Федоров беше отговорен за дигиталната трансформация в Украйна и макар изрично да не е предлагал изборите да се проведат онлайн, това е логично предвид портфолиото му. Но мнозина са скептични.

Федоров има добри шансове да спечели при избори

Въпреки критиките обръщението на Федоров стартира дебат в страната, пише АРД. Коресподентът на медията Флориан Келерман говори с Михайло Охородников - мъж, който преди седем години е гласувал за Зеленски, но днес ходи на протестите в подкрепа на Михайло Федоров. "Много от нас мислеха, че не е време за избори, че те могат да разклатят обществото и да направят услуга на врага. Но го обсъдихме и вече съм на друго мнение - заради корупционните скандали, които станаха публични, и защото властта не се вслушва в общественото мнение", казва той. Според Охородников темата за изборите трябва да бъде дискутирана - те могат например първо да се проведат на местно ниво в общините, които са далеч от фронта.

Ако в Украйна се проведат президентски избори в момента, бившият министър на отбраната със сигурност има шансове да спечели, отбелязва АРД. Проучванията показват, че повече от половината от хората му имат доверие - значително повече, отколкото на президента Зеленски. Критиците на Федоров смятат, че именно затова той е готов за избори дори в условията на война.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Михайло Федоров Володимир Зеленски Избори в Украйна Война Корупция Демокрация Военно положение Политическо напрежение Загуба на доверие Deutsche Welle
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