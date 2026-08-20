България

Демерджиев: Българската прокуратура да покаже за кого работи

По думите му проверките по сигнали трябва да се извършват съвестно и безпристрастно

Николай Киров Николай Киров

20 август 2026, 16:07
Демерджиев: Българската прокуратура да покаже за кого работи
Източник: БТА

М инистърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отправи критики към Софийската градска прокуратура заради проверката на данни за платени големи суми за частни полети на председател на партия и депутат, предава Dariknews.bg.

В позиция, публикувана от Демерджиев, се посочва, че СГП е изискала и получила всички материали по преписката на ГДБОП, образувана след подаден сигнал.

„Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи“, заявява Демерджиев.

Прокуратурата с позиция за скандала между Пеевски и Демерджиев

По думите му проверките по сигнали трябва да се извършват съвестно и безпристрастно, независимо за кого се отнасят. Той посочва, че именно така е действала ГДБОП в случая.

„Сега идва време Софийската градска прокуратура да покаже дали вярва, че законът е еднакъв за всички“, пише Демерджиев. Той призовава за бързи действия и изразява надежда прокуратурата да търси справедливост, а не „замитане под килимчето“.

Демерджиев обаче заявява, че към момента няма големи основания за подобни очаквания. Като причина той посочва образуваното в СГП следствено дело, което проверява дали служители на ГДБОП не са превишили правомощията си при проверката на лице с имунитет.

„Разпитвани са служители“, посочва Демерджиев.

Адвокатът на Пеевски подаде сигнал в прокуратурата срещу Демерджиев

Той заявява, че ръководството на МВР стои зад всеки служител, който проверява безпристрастно подаден сигнал.

Позицията му завършва с въпроса: „А прокуратурата?!“

Редактор: Николай Киров
Източник: Dariknews.bg    
Иван Демерджиев ГДБОП МВР
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