Свят

Как млади момичета в Германия биват омъжвани насила в чужбина

Всяко лято десетки момичета от мигрантски произход в Германия са отвеждани насила в родините си за уредени бракове. При противопоставяне натискът от семействата ескалира до физическо насилие и дори т.нар. „убийства на честта“

21 август 2026, 06:23
Как млади момичета в Германия биват омъжвани насила в чужбина
Източник: iStock/Getty Images

С амира, която живее в Германия, но произхожда от Пакистан, отрано забелязала, че за нея важат правила, които за съученичките ѝ не съществуват - никакви срещи следобед, никакви партита, никакви момчета. Тя искала да прави кариера и сама да определя живота си, но родителите ѝ имали други планове - принудителна женитба в Пакистан. С мъж, когото не познава. Посред лятната ваканция. Съдбата ѝ не е изолиран случай, пише Deutsche Welle.

Самира, която живее в Германия, но произхожда от Пакистан, отрано забелязала, че за нея важат правила, които за съученичките ѝ не съществуват - никакви срещи следобед, никакви партита, никакви момчета. Тя искала да прави кариера и сама да определя живота си, но родителите ѝ имали други планове - принудителна женитба в Пакистан. С мъж, когото не познава. Посред лятната ваканция.

"Баща ми ме заплаши"

Пред германската обществена медия ZDF Самира споделя как поискала от баща си да се закълне върху Корана, че ако тя не хареса жениха, ще може да откаже женитбата. Само че в крайна сметка нейното "не" не било прието. Баща ѝ силно се разгневил, роднините ѝ също се намесили и на следващата сутрин Самира била принудена да се предаде. "Казах "да" от отчаяние, тъй като се страхувах, че никога повече няма да се върна в Германия", разказва тя.

Обратно в Германия тя трябвало да подаде документи, за да може и мъжът ѝ да пристигне в страната. Самира отказала, ситуацията у дома ескалирала. "Баща ми ме заплаши, че ще ме отведе насила в Пакистан. Че ще ми скъса паспорта. И че никога повече няма да мога да се върна в Германия". В крайна сметка Самира се доверява на една от учителките си - и бяга.

"Може да се стигне и до убийство"

Самира не е изолиран случай. Социалната служителка Катрин Домке е наясно с опасността момичета да бъдат принудени от семействата си да сключат брак в родната им страна по време на лятната ваканция. Домке е оказвала съдействие за връщане в Германия в няколко случая - все ученички, отведени насила в чужбина от семействата им.

Този вид връщания по правило траят дълго и изискват голяма дискретност, разказва Домке пред ZDF. Пред германската обществена медия тя обяснява кои момичета са особено застрашени: "Това са най-вече млади жени с мигрантски произход, чиито семейства изповядват исляма. Именно това е групата, която е най-засегната".

Който търси помощ, трябва да го направи незабелязано. Защото ако семейството заподозре нещо, натискът нараства, а в един момент момичетата просто изчезват. "Ако момичето се противопостави на семейството си, може да се стигне и до убийство - т.нар. убийство на честта", казва социалната работничка.

Колко са жертвите на принудителните женитби?

Трудно може да се установи точният брой на жените, които са били омъжени принудително, тъй като жертвите рядко се обръщат към властите. Направено през 2022 година проучване в Берлин - в консултантски центрове, училища, служби за защита на младежта и други подобни институции - разкрива 496 случая на планирани, вероятни или осъществени принудителни женитби. 88 процента от принудителните женитби са били осъществени в чужбина, предимно по време на лятната ваканция.

Затова берлинските власти отправят предупреждения към училищата още преди началото на ваканцията, а правозащитни организации като Terre des Femmes организират акции, които да привлекат вниманието към проблема с принудителните и ранните женитби. Правозащитниците обикалят училищата и междувременно са установили, че почти във всеки клас има момичета, изложени на тази опасност. Случвало се е и тайно да им бъдат предавани бележки с думите: "Имам нужда от помощ".

"Контрол върху женската сексуалност"

Но защо се стига до тези принудителни женитби? Според Мюрия Бьомеке от организацията Terre des Femmes става дума най-вече за контрол върху женската сексуалност. "Момичетата биват омъжвани принудително, тъй като от тях зависи честта на семейството."

"Подготвят ги отрано за ролята им на майка, съпруга и домакиня. И тъй като трябва да се омъжат девствени, контролът е много строг", обяснява Бьомеке и добавя, че целта на ранната женитба е именно да се намали максимално рискът момичетата да имат предбрачни връзки.

16-годишната Саба познава добре този вид контрол. Всичко ѝ е било забранено - да контактува с момчета, да има прители, да излиза сама. Семейството ѝ постоянно я заплашвало да я върне в Етиопия и там да я омъжи насила. На 14 години Саба избягала от семейството си. Така тя успяла да се избави от постоянния тормоз, но травмата е останала - както и следите от побоищата и изгарянията.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
принудителни бракове права на жените семеен натиск насилие над жени миграция интеграция убийство на честта ранни бракове семейна чест контрол над жени
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Адска жега в петък! Жълт код за горещини в цялата страна, термометрите скачат до 39°

Адска жега в петък! Жълт код за горещини в цялата страна, термометрите скачат до 39°

Как млади момичета в Германия биват омъжвани насила в чужбина

Как млади момичета в Германия биват омъжвани насила в чужбина

На косъм от смъртта: Двама рибари прекараха пет дни в хладилен контейнер насред океана

На косъм от смъртта: Двама рибари прекараха пет дни в хладилен контейнер насред океана

Всекидневният навик, който почти утроява риска от рак на стомаха

Всекидневният навик, който почти утроява риска от рак на стомаха

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Не е инат! Защо кучето ви унищожава вещи, когато остане само

Не е инат! Защо кучето ви унищожава вещи, когато остане само

dogsandcats.bg
Магистрален водопровод се спука и заля улици във Варна
Ексклузивно

Магистрален водопровод се спука и заля улици във Варна

Преди 10 часа
Индийски генерал предупреди Ердоган
Ексклузивно

Индийски генерал предупреди Ердоган

Преди 11 часа
Австрия с мерки срещу младежката престъпност - 11-13 годишни рецидивисти
Ексклузивно

Австрия с мерки срещу младежката престъпност - 11-13 годишни рецидивисти

Преди 9 часа
САЩ с ултиматум към съюзниците: Или сте с нас, или срещу нас
Ексклузивно

САЩ с ултиматум към съюзниците: Или сте с нас, или срещу нас

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Марк Зукърбърг

Марк Зукърбърг си купи готически замък в Ирландия за десетки милиони

Свят Преди 9 минути

Главният изпълнителен директор на Meta придоби готическия замък Странкали, построен около 1830 г.

Започва августовската сесия на матурите с изпит по БЕЛ

Започва августовската сесия на матурите с изпит по БЕЛ

България Преди 22 минути

Близо 7000 зрелостници са подали заявления за държавния зрелостен изпит от августовската сесия

Рекорд в Млечния път: Звезда се изстреля с 8,5% от скоростта на светлината

Рекорд в Млечния път: Звезда се изстреля с 8,5% от скоростта на светлината

Любопитно Преди 1 час

Астрономи откриха звездата S301, която се движи по екстремна орбита около супермасивната черна дупка в центъра на галактиката ни. Откритието може най-накрая да разкрие ключови тайни за въртенето и гравитацията на Стрелец A*.

<p>Най-завистливите зодиакални знаци</p>

Не понасят чуждия успех: Най-завистливите зодиакални знаци

Любопитно Преди 1 час

Според астролозите начинът, по който реагираме на чуждата сполука, е силно заложен в нашия зодиакален знак

Новият фаворит в Киев: Михайло Федоров срещу Зеленски в битка за доверието на Украйна

Новият фаворит в Киев: Михайло Федоров срещу Зеленски в битка за доверието на Украйна

Свят Преди 1 час

Бившият министър Михайло Федоров поиска провеждането на избори въпреки войната, обвинявайки правителството в загуба на доверие и корупция. Проучванията показват, че той вече се ползва с по-високо одобрение от самия президент Зеленски

Голям пожар избухна между Розино и Кърнаре

Голям пожар избухна между Розино и Кърнаре

България Преди 9 часа

Най-вероятната причина е искра от преминаващ влак

Борисов: Има ли заплаха? Ако няма проблем, защо не свикват КСНС?

Борисов: Има ли заплаха? Ако няма проблем, защо не свикват КСНС?

България Преди 11 часа

Борисов: Аз през Австрия разбирам, че от австрийските служби има сигнали до българските

Удължиха бедственото положение в Трявна, обявено след взрива на боеприпаси

Удължиха бедственото положение в Трявна, обявено след взрива на боеприпаси

България Преди 12 часа

В сила остава въведеният общински план за защита при бедствия

Въоръжени мъже превзеха танкер край Йемен

Въоръжени мъже превзеха танкер край Йемен

Свят Преди 12 часа

На танкера са се качили шест въоръжени лица, които сега контролират плавателния съд

Ивкова: РЗИ няма да бъдат закривани

Ивкова: РЗИ няма да бъдат закривани

България Преди 13 часа

Ивкова: Ще се слеят управленските процеси, няма да се закриват центрове или филиали в страната

Румен Радев работи, за да изкара България от „сивия списък“

Румен Радев работи, за да изкара България от „сивия списък“

България Преди 13 часа

Министър-председателят специално открои значението на инициативата на кабинета – „Сигма“

Русия опита да убие представител на украинска компания в Полша

Русия опита да убие представител на украинска компания в Полша

Свят Преди 13 часа

Наемният убиец заложил самоделно взривно устройство под автомобила, използван от потенциалната жертва

Уволняват ръководството на Националната банка на Украйна

Уволняват ръководството на Националната банка на Украйна

Свят Преди 14 часа

Това става на фона на ново разследване на антикорупционните органи в страната

Задействаха BG-ALERT заради горски пожар край Медвен

Задействаха BG-ALERT заради горски пожар край Медвен

България Преди 14 часа

Два хеликоптера AS 532 AL Cougar от състава на 24-та авиационна база - Крумово помагат за гасеното

КЗК обвини три фирми в картел за европейско финансиране

КЗК обвини три фирми в картел за европейско финансиране

България Преди 14 часа

В срок от 30 дни дружествата имат право да представят писмени възражения

Прецедент за 52 години: Намаляват мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ заради рекордния спад на Дунав

Прецедент за 52 години: Намаляват мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ заради рекордния спад на Дунав

България Преди 14 часа

От централата задействаха специална процедура за безопасност на ядрените мощности при екстремно засушаване

Всичко от днес

От мрежата

12 любопитни факта за китайския Шар Пей

dogsandcats.bg

12 породи котки, които обичат разходките навън

dogsandcats.bg
1

Суша в незапомнен мащаб в Западна Европа

sinoptik.bg
1

Koe e родното място на Омир

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 21 август, петък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 21 август, петък

Edna.bg

Валентин Илиев: Никога няма да спра да вярвам!

Gong.bg

Черно море няма друга алтернатива освен победа срещу Дунав

Gong.bg

141 см талант и характер: Необикновената история на Стилияна Николова - момичето, което тръгна само към мечтата си

Nova.bg

Пожарът в Пловдивско е овладян, огънят обхвана над 1200 декара (СНИМКИ)

Nova.bg