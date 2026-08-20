Пуснаха под домашен арест хванатия с дрога и бебе в колата, нахапали го дървеници

С офийският апелативен съд промени мярката на мъжа, задържан за превозване на голямо количество наркотици в автомобила си, в който е било и четиримесечно му бебе.

Оставиха в ареста шофьора, превозвал наркотици с 4-месечното си дете в колата

Съдът постанови той да бъде поставен под домашен арест, като решението е окончателно.

Преди дни Софийският градски съд го остави в ареста. Апелативните съдии обаче прецениха, че няма реална опасност мъжът да се укрие или да извърши ново престъпление.

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Като аргумент е отчетено и обстоятелството, че той има малко дете и досега не е бил задържан.

По време на заседанието стана ясно още, че докато е бил в ареста, мъжът е бил нахапан от дървеници и е получил алергичен шок. Заради състоянието му е бил повикан медицински екип.