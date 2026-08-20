САЩ с ултиматум към съюзниците: Или сте с нас, или срещу нас

А мериканският министър на финансите Скот Бесент предупреди съюзниците на САЩ, че трябва да изберат страна в усилията за икономическа изолация на Иран, след като президентът Доналд Тръмп обяви нова кампания за натиск срещу Техеран.

„Това ще бъде най-голямата координирана икономическа изолация в историята на света. Отиваме при тях и казваме: или сте с нас, или сте срещу нас“, заяви Бесент пред Си Ен Би Си, описвайки ултиматума на Вашингтон към съюзниците.

САЩ се заканиха да приложат "невиждани досега" мерки срещу Иран

На въпрос дали САЩ ще окажат натиск върху Китай, той отговори, че „много разговори е най-добре да се водят насаме“, но призова Пекин „да се включи в програмата“ за натиск срещу Иран.

По думите на Бесент засилването на икономическите санкции срещу Иран може да намали вероятността Вашингтон да се върне към мащабни военни операции срещу страната.

Тръмп обяви „икономическа война“ срещу Иран

„Ако прилагаме максимален икономически натиск, това означава, че вероятно няма да има възобновяване на мащабни военни действия, но подчертавам, че това не важи засега“, каза той.

От своя страна Иран обвини Съединените щати в „икономически тероризъм“ и „престъпления срещу човечеството“.

„Без съмнение, икономическите санкции на САЩ срещу Иран, които са насочени към основните човешки права на всеки ирански гражданин, са случай на икономически тероризъм и престъпления срещу човечеството, а извършителите и подстрекателите на тези санкции заслужават съд и наказание за извършването на такива гнусни деяния“, обяви иранското външно министерство.