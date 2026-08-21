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Всекидневният навик, който почти утроява риска от рак на стомаха

Консумацията дори на една напитка с добавена захар дневно може да повиши риска от рак на стомаха почти два пъти и половина. Ново проучване сред 112 000 души разкрива сериозната опасност от захарните напитки и последиците за здравето от тях

Стела Христова Стела Христова

21 август 2026, 06:20
Всекидневният навик, който почти утроява риска от рак на стомаха
Източник: iStock

Л акомство, на което две трети от американците - и повечето деца - се радват всеки ден, се оказва свързано с рака на стомаха, показват нови изследвания, според New York Post.

Добре известно е, че редица фактори в начина на живот играят ключова роля в развитието на онкологичните заболявания. Повече от 40% от случаите на рак и смъртните случаи са свързани с навици, които подлежат на промяна - от тютюнопушенето до прекомерното излагане на слънце.

Хранителният режим оказва силно влияние върху риска от рак на стомаха, тъй като определени храни могат да увредят и възпалят стомашната лигавица - най-вътрешния слой на стомашната стена.

Ново проучване показва, че един конкретен избор в храненето може да играе ключова роля в развитието на заболяването: подсладените със захар напитки, които 63% от възрастните американци консумират ежедневно. В тази категория влизат всички напитки с добавена захар - от сутрешното кафе у дома до газираното от бензиностанцията.

Изследването установява, че хората, които пият поне една напитка с добавена захар на ден, са почти два пъти и половина по-склонни да развият рак на стомаха спрямо тези, които никога не консумират подобни напитки.

  • Захарните напитки и ракът

Учените са проследили навиците на 112 000 души по отношение на консумацията на сладки напитки в периода между 1986 и 2022 г.

Резултатите показват, че както при мъжете, така и при жените се наблюдава повишен риск от рак на стомаха при ежедневно пиене на поне една напитка от 240 мл с добавена захар.

При жените, консумиращи подсладени напитки, рискът е бил три пъти по-висок, докато при мъжете е бил удвоен в сравнение с хората, които напълно ги избягват.

Ракът на стомаха е петият най-често срещан рак в света, въпреки че в САЩ през последните години се среща значително по-рядко.

Сред основните рискови фактори в САЩ се нареждат диетата – най-вече консумацията на прекомерно солени или мариновани храни, печено месо и недостатъчният прием на плодове. Друг важен фактор е наднорменото тегло, за което сладките напитки имат пряк принос.

Някои видове месо например могат да увредят лигавицата на дебелото черво, което улеснява растежа на раковите клетки. Алкохолът от своя страна се разгражда в организма до потенциални канцерогени.

Хората, които избират диетични газирани напитки, може и да вземат правилно решение. Въпреки че някои скорошни изследвания свързват изкуствените подсладители с ракови заболявания, повечето експерти са единодушни, че те не е задължително да се избягват напълно и могат да помогнат за поддържане на здравословно тегло - ключов фактор за намаляване на онкологичния риск.

  • Не всички захарни напитки са еднакви

Подсладените със захар напитки са огромна категория, която включва всяка напитка с добавени захари.

Натуралният сок например съдържа естествени захари, но се превръща в подсладена напитка, когато към него се добави допълнителна захар. Други популярни примери са обикновените газирани напитки, енергийните и спортните напитки, лимонадата и плодовият пунш.

Но не всички подсладени напитки са еднакво вредни.

Причиняват ли рак? Ежедневни неща, които грешно смятаме за опасни
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Напитките с по-високо съдържание на захар или тези, съдържащи силно преработени източници като царевичен сироп с висока концентрация на фруктоза, са значително по-вредни от малки количества захар, като например една чаена лъжичка в сутрешното кафе.

Честотата на консумация също е от решаващо значение.

Стига да ограничавате добавената захар и да свеждате преработените храни до минимум, тези продукти „могат да бъдат част от балансиран хранителен режим, когато са съчетани с минимално преработени храни“, посочват от Американското дружество за борба с рака.

Редактор: Стела Христова
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