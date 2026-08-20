Смъртоносният обяд с гъби: Жената, отровила роднините си, е отново в съда

А встралийка, която уби трима роднини на съпруга си, с когото са разделени, с отровни гъби, никога не трябва да бъде освобождавана от затвора, заяви прокурор пред апелативния съд.

Ерин Патерсън обжалва присъдата си, като твърди, че процесът, на който беше намерена за виновна за убийството на трима възрастни роднини, е бил несправедлив и е имало „нередности“.

На същото заседание прокурорите обжалват нейното наказание, като аргументират, че то трябва да бъде по-тежко.

Драма на Шетландските острови: Мъж уби приятелката си в джакузи, осъдиха го доживот

През септември миналата година Патерсън беше осъдена на доживотен затвор с минимален срок за излежаване от 33 години - една от най-тежките присъди, произнасяни някога срещу жена в Австралия.

В четвъртък пред Апелативния съд на щата Виктория прокурорът Брендън Кисейн заяви пред тримата съдии, че решението, според което Патерсън трябва да излежи 33 години от доживотната си присъда, преди да може да подаде молба за условно освобождаване, е „очевидно недостатъчно“.

Той посочи, че кандидатурата ѝ за освобождаване никога не трябва да бъде разглеждана, и добави:

„Това е сурово искане. Но естеството на престъплението го налага“.

Прокурорът допълни, че ако съдиите не се съгласят тя никога да не бъде освобождавана, тогава трябва да наложат срок без право на условно освобождаване, по-дълъг от 33 години.

Кисейн също така описа престъпленията като „безсърдечно поведение“ и „наистина ужасяващи“, докато в съдебните документи на обвинението се посочва, че „няма аналогичен случай в фактическо отношение“.

Миналия юли 51- годишната жена беше осъдена за убийството на свекърва си Гейл Патерсън, свекъра си Доналд Патерсън и сестрата на Гейл - Хедър Уилкинсън, както и за опит за убийство на четвърти човек със зелена мухоморка през 2023 г.

Пастор Иън Уилкинсън - който също ял от ястието, сервирано с картофено пюре и зелен фасул - оцелял, след като претърпява чернодробна трансплантация и прекарва месеци в болница.

Той сподели, че след преживения кошмар се е чувствал „полужив“.

Според щатското законодателство съдията трябва да определи период без право на условно освобождаване за убийство, освен ако не прецени, че естеството на престъплението или миналото на извършителя правят подобна минимална присъда неподходяща.

Това се случва, след като по-рано през деня прокурорът Джереми Макуилямс отхвърли аргумента на адвокатите на Патерсън, че петдневният ѝ кръстосан разпит по време на процеса е бил „несправедлив и подтиснически“ - едно от основанията за обжалване на присъдата ѝ.