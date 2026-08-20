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Австрия с мерки срещу младежката престъпност - 11-13 годишни рецидивисти

Mладежите взаимно се насърчават към омраза и насилие онлайн

Николай Киров Николай Киров

20 август 2026, 22:30
Австрия с мерки срещу младежката престъпност - 11-13 годишни рецидивисти
Източник: iStock

А встрийското правителство планира нови мерки срещу младежката престъпност. Фокусът е върху все по-младите извършители и радикализацията в интернет. Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи ще изготвят цялостен пакет от мерки срещу младежката престъпност, каза на пресконференция министърът на вътрешните работи Герхард Карнер, съобщи „Курир“.

Конкретен повод е специализирана полицейска акция тази нощ на една от виенските гари, при която са задържани петима заподозрени, трима от които вероятно непълнолетни. За министъра на вътрешните работи Герхард Карнер операцията е актуален пример за „австрийски проблем“ - младежката престъпност. Особено сред 10-до 18-годишните през последните години броят на заподозрените извършители значително се е увеличил.

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„Със специализирани акции можем да противодействаме в краткосрочен план. Целта ни е да затегнем мерките в дългосрочен план“, заяви Карнер на пресконференцията. 

Новият пакет от мерки срещу младежката престъпност ще включва освен засилени полицейски мерки и повече възможности за създаване на зони със забрана за носене на оръжие, полицейски конференции по конкретни случаи на млади рецидивисти с участието на социални работници, както и допълнителни модели в цяла Австрия, подобни на учредените във Виена общежития за деца - жилища за временно отделяне за деца, които многократно са извършвали тежки нарушения или престъпления, като общежитията не могат да бъдат напускани от 23 до 5 часа сутрин.

„Необходимо е да можем да изолираме и деца за определен период от време“, заяви Карнер. Голяма част от пакета от мерки ще бъде насочена към по-ранен етап, към превенцията. 
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Според него вече става дума не само за екстремистко съдържание в интернет. Процесът може да стигне до конкретни планове за терористични атаки

Силвия Майер, директор на Дирекцията за държавна сигурност и разузнаване, описва процеса. При някои деца и младежи в началото изобщо няма ясно оформена идеология. Радикализацията по-скоро започва с видеоклипове, свързани с насилие, отхвърляне от обществото или търсене на признание и принадлежност в интернет. Едва по-късно понякога от това се развива екстремистка ориентация.

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Онлайн игрите, чат групите и платформи като Телеграм могат да се превърнат в пространства, в които младежите взаимно се насърчават към омраза и насилие. Затова трябва да бъде разширена първичната превенция, мерките, които се предприемат преди да започне радикализацията. Сред тях правителството включва и предложението за въвеждане на възрастова граница от 14 години за използване на социалните мрежи. 

Освен това Лайтфрид настоява платформите и техните алгоритми да бъдат поставени под по-строги изисквания, а приложенията за комуникация като Телеграм да бъдат регулирани по същия начин като останалите платформи. 

При младежи, които вече са попаднали в процес на радикализация, трябва да се прилага вторична превенция, чиято цел е да ги изведе от този процес. 

Третичната превенция е предназначена за особено тежки случаи. Тук се вписва и планираното електронно наблюдение на опасни лица: електронна гривна трябва да може да се използва по-специално за младежи, които след изтърпяване на наказанието си продължават да бъдат оценявани като радикализирани и опасни. 

Виенският заместник-директор на полицията Дитер Цефан наблюдава и промяна в начина, по който някои младежки групи се отнасят към извършването на престъпления.

Според него горещи точки вече не са само гарите и парковете. Приятели и познати на обвиняемите понякога се събират на групи и „се отправят“ към съдебните заседания. Процесите се следят чрез видеоклипове и предавания на живо.

„Съдът не е място за срещи на една компания, а съдебният процес не е събитие за социалните мрежи“, заяви Цефан, според когото дори лишаването от свобода все повече губи възпиращия си ефект сред някои младежки групи. 

Карнер настоява да бъдат затегнати мерките и спрямо непълнолетни рецидивисти, които не подлежат на наказателна отговорност. Причината е, че някои от тях напълно осъзнават, че преди да навършат 14 години не могат да бъдат подведени под наказателна отговорност. В бъдеще и 11- до 13-годишни рецидивисти, които многократно са привличали вниманието на полицията, ще могат да бъдат призовавани за полицейско предупреждение заедно с родителите си, с което властите подчертават и отговорността на родителите и настойниците. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Цветана Делибалтова    
младежка престъпност Австрия
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