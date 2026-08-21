България

Адска жега в петък! Жълт код за горещини в цялата страна, термометрите скачат до 39°

Максималните температури ще бъдат предимно между 34° и 39°, в София - около 35°

21 август 2026, 06:18
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В петък ще бъде слънчево, около и след обяд - горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 34° и 39°, в София - около 35°. Toва съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца. НИМХ обяви жълт код за екстремни температури. Картата на страната е почти изцяло оцветена в предупредително жълто, като единственият „зелен оазис“ остават морските области Варна, Добрич и Бургас.

Източник: НИМХ/Опасни явления/Vesti.bg
  • Черноморието

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27°-30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

  • Планините

В планините ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29°, на 2000 метра – около 22°.

  • Събота и неделя

През почивните дни ще бъде предимно слънчево, над планините с купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Вятърът ще се ориентира от североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 33° и 38°, по-ниски по Черноморието: 26°-30°.

10 топ дестинации за тези, които не обичат жегата
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Източник: НИМХ/БАН    
прогноза за времето горещини жълт код слънчево високи температури НИМХ Черноморие вятър
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Адска жега в петък! Жълт код за горещини в цялата страна, термометрите скачат до 39°

Адска жега в петък! Жълт код за горещини в цялата страна, термометрите скачат до 39°

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