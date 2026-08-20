Безпрецедентна кражба на най-високия връх на Балканите: Изчезна табелата на Мусала

Е мблематичната табела на връх Мусала е открадната, съобщиха във фейсбук групата „Планински преходи".

Тя се намираше в района на метеорологичната станция и обозначаваше височината на върха от 2925 метра, припомня „24 часа“ .

Авторът на публикацията призовава всички, които са били в района на Мусала или разполагат с информация, да сигнализират, за да може табелата да бъде открита и върната на мястото си.

Най-вероятно не става въпрос за вандалски акт, а кражба с цел печалба. Табелата от най-високия връх на Балканите може да бъде продадена на висока цена на колекционери.

Старата табела от сградата на метеорологичната станция на връх Мусала не е паднала и най-вероятно е била открадната. Това заяви в интервю за Радио Стара Загора метеорологът Димитър Белокапов.

Липсата ѝ е установена от дежурен метеоролог преди около десетина дни - две седмици, но случаят придоби публичност едва вчера след публикация в социалните мрежи.

„Не е паднала със сигурност. Най-вероятно е открадната, предполагаме за сувенир“, коментира Белокапов.

По думите му няма конкретни следи, които да покажат кой и кога е свалил табелата. Тя е била поставена върху самата сграда на станцията и при желание би могла да бъде демонтирана и прибрана в туристическа раница.

Метеорологът категорично изключи версията табелата да е паднала или да е била отнесена от силния вятър и суровите условия на върха.

„Дори и да е паднала от вятъра, ще е там. Тя няма къде да отиде. Метална, тежка табела е“, обясни той.

Табелата е стара и има сантиментална стойност за работещите в метеорологичната станция, както и за много от туристите, изкачили най-високия връх в България. На нея са изписани данни за метеорологичната служба и надморската височина. Станцията на Мусала е собственост на Националния институт по метеорология и хидрология.

До момента не е подаван официален сигнал в полицията или друга институция. От станцията разчитат на собствени средства за възстановяването на табелата и предстои да бъде поръчана нова.

Белокапов обясни, че извършителят е можел да действа незабелязано. На върха има един дежурен метеоролог, който излиза за наблюдения през определени интервали, а при лошо време служителите прекарват повече време вътре в станцията.

„Повечето туристи вече имат такива модерни инструменти – ножче с клещи, отвертка и други пособия, с които може да се свали безпроблемно“, посочи той.

Подобно посегателство досега не се е случвало, допълни метеорологът.

Надеждата остава старата табела да бъде върната. Ако това се случи, тя отново ще заеме мястото си на сградата, независимо че междувременно ще бъде изработена нова.

„Дано да бъде открита. Ако се намери старата, ще сложим оригиналната. Най-добре ще бъде най-старата да се възстанови“, каза Белокапов.

А към човека, у когото евентуално се намира табелата от Мусала, метеорологът отправи кратко послание:

„Най-малкото трябва да се срамува от действията си. Възмутени са доста хора, включително и ние“.