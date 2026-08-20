България

Безпрецедентна кражба на най-високия връх на Балканите: Изчезна табелата на Мусала

От метеорологичната станция призоваха за връщането на историческия знак и изключиха версията той да е паднал от вятъра

20 август 2026, 16:28
Безпрецедентна кражба на най-високия връх на Балканите: Изчезна табелата на Мусала
Снимката е архивна   
Източник: БТА

Е мблематичната табела на връх Мусала е открадната, съобщиха във фейсбук групата „Планински преходи".

Тя се намираше в района на метеорологичната станция и обозначаваше височината на върха от 2925 метра, припомня „24 часа“.

Авторът на публикацията призовава всички, които са били в района на Мусала или разполагат с информация, да сигнализират, за да може табелата да бъде открита и върната на мястото си.

Най-вероятно не става въпрос за вандалски акт, а кражба с цел печалба. Табелата от най-високия връх на Балканите може да бъде продадена на висока цена на колекционери.

Старата табела от сградата на метеорологичната станция на връх Мусала не е паднала и най-вероятно е била открадната. Това заяви в интервю за Радио Стара Загора метеорологът Димитър Белокапов.

Липсата ѝ е установена от дежурен метеоролог преди около десетина дни - две седмици, но случаят придоби публичност едва вчера след публикация в социалните мрежи.

„Не е паднала със сигурност. Най-вероятно е открадната, предполагаме за сувенир“, коментира Белокапов.

По думите му няма конкретни следи, които да покажат кой и кога е свалил табелата. Тя е била поставена върху самата сграда на станцията и при желание би могла да бъде демонтирана и прибрана в туристическа раница.

Метеорологът категорично изключи версията табелата да е паднала или да е била отнесена от силния вятър и суровите условия на върха.

„Дори и да е паднала от вятъра, ще е там. Тя няма къде да отиде. Метална, тежка табела е“, обясни той.

Табелата е стара и има сантиментална стойност за работещите в метеорологичната станция, както и за много от туристите, изкачили най-високия връх в България. На нея са изписани данни за метеорологичната служба и надморската височина. Станцията на Мусала е собственост на Националния институт по метеорология и хидрология.

До момента не е подаван официален сигнал в полицията или друга институция. От станцията разчитат на собствени средства за възстановяването на табелата и предстои да бъде поръчана нова.

Белокапов обясни, че извършителят е можел да действа незабелязано. На върха има един дежурен метеоролог, който излиза за наблюдения през определени интервали, а при лошо време служителите прекарват повече време вътре в станцията.

„Повечето туристи вече имат такива модерни инструменти – ножче с клещи, отвертка и други пособия, с които може да се свали безпроблемно“, посочи той.

Подобно посегателство досега не се е случвало, допълни метеорологът.

Надеждата остава старата табела да бъде върната. Ако това се случи, тя отново ще заеме мястото си на сградата, независимо че междувременно ще бъде изработена нова.

„Дано да бъде открита. Ако се намери старата, ще сложим оригиналната. Най-добре ще бъде най-старата да се възстанови“, каза Белокапов.

А към човека, у когото евентуално се намира табелата от Мусала, метеорологът отправи кратко послание:

„Най-малкото трябва да се срамува от действията си. Възмутени са доста хора, включително и ние“.

връх Мусала открадната табела кражба метеорологична станция туризъм най-висок връх Балкани посегателство колекционери сувенир
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Прецедент за 52 години: Намаляват мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ заради рекордния спад на Дунав

Прецедент за 52 години: Намаляват мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ заради рекордния спад на Дунав

Русия опита да убие представител на украинска компания в Полша

Русия опита да убие представител на украинска компания в Полша

Уволняват ръководството на Националната банка на Украйна

Уволняват ръководството на Националната банка на Украйна

Симона Ръждавичка, Ваня Запрянова и Мартин Кънев са новите водещи на “След Игрите”

Симона Ръждавичка, Ваня Запрянова и Мартин Кънев са новите водещи на “След Игрите”

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
3-те най-популярни мексикански породи кучета - наследство от древните цивилизации

3-те най-популярни мексикански породи кучета - наследство от древните цивилизации

dogsandcats.bg
<p>Лично по заповед на Путин: Какво знаем за руския самолет, който прелетя над България на път за Сърбия</p>
Ексклузивно

Лично по заповед на Путин: Какво знаем за руския самолет, който прелетя над България на път за Сърбия

Преди 8 часа
Времето до края на август: Жълт код и 40°C, но синоптиците виждат край на жегите
Ексклузивно

Времето до края на август: Жълт код и 40°C, но синоптиците виждат край на жегите

Преди 7 часа
<p>„Онлайн, офлайн, убийство“ на Младежкия хълм: Как хибридната радикализация превръща младежи в глутница</p>
Ексклузивно

„Онлайн, офлайн, убийство“ на Младежкия хълм: Как хибридната радикализация превръща младежи в глутница

Преди 4 часа
Радев разговаря с Рюте за статията във
Ексклузивно

Радев разговаря с Рюте за статията във "Файненшъл Таймс"

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ивкова: РЗИ няма да бъдат закривани

Ивкова: РЗИ няма да бъдат закривани

България Преди 53 минути

Ивкова: Ще се слеят управленските процеси, няма да се закриват центрове или филиали в страната

Румен Радев работи да изкара България от „сивия списък“

Румен Радев работи да изкара България от „сивия списък“

България Преди 1 час

Министър-председателят специално открои значението на инициативата на кабинета – „Сигма“

Трогателните планове на Хейдън Пенетиър за 37-ия ѝ рожден ден с нейната дъщеря Кая

Трогателните планове на Хейдън Пенетиър за 37-ия ѝ рожден ден с нейната дъщеря Кая

Любопитно Преди 2 часа

36-годишната звезда от „Герои“ и „Нашвил“ Хейдън Пенетиър е планирала да пътува до Германия, за да отпразнува 37-ия си рожден ден с дъщеря си Кая. Актрисата почина внезапно в Южна Каролина, а властите все още разследват причините за трагедията

Ерин Патерсън

Смъртоносният обяд с гъби: Жената, отровила роднините си, е отново в съда

Свят Преди 2 часа

Ерин Патерсън твърди, че процесът срещу нея за трите убийства е бил несправедлив, но прокурорът настоява тя никога да не излезе на свобода

Демерджиев: Българската прокуратура да покаже за кого работи

Демерджиев: Българската прокуратура да покаже за кого работи

България Преди 2 часа

По думите му проверките по сигнали трябва да се извършват съвестно и безпристрастно

Откриха 35 нелегални мигранти, натъпкани в микробус край Малко Търново

Откриха 35 нелегални мигранти, натъпкани в микробус край Малко Търново

България Преди 3 часа

Те са се самоопределили като афганистанци

Украйна пренасочва част от зърнения си износ по железопътни линии и през дунавските пристанища заради проблемите с морските маршрути.

Пшеницата поскъпна заради блокирания износ през Черно море

Парите ни Преди 3 часа

Над 97% от експортния капацитет на Русия и Украйна в Черно и Азовско море е извън строя

Румънски F-16 унищожи морски дрон край България до „Нептун Дийп“

Румънски F-16 унищожи морски дрон край България до „Нептун Дийп“

Свят Преди 3 часа

Никушор Дан: Категорично осъждам засилването на този тип безотговорни инциденти от страна на Руската федерация

СГП започна досъдебни производства за АМ „Хемус“ и Северната скоростна тангента

СГП започна досъдебни производства за АМ „Хемус“ и Северната скоростна тангента

България Преди 3 часа

Ще бъдат проверени и действията и бездействията на длъжностни лица

Как уволниха ДНК експерта, разкрил убийството на сестрите Белнейски

Как уволниха ДНК експерта, разкрил убийството на сестрите Белнейски

България Преди 3 часа

През 1992 г. Иван Иванов въвежда ДНК анализа у нас, а по-късно извлича следата от убиеца на сестрите Белнейски, след като ФБР и англичаните не успяват. Днес ученият прави ДНК профили на добитък и разкрива пороците на системата

"Обичам те толкова много, дете мое": Последните съобщения на Матилде Фавие от Dior преди фаталната катастрофа

"Обичам те толкова много, дете мое": Последните съобщения на Матилде Фавие от Dior преди фаталната катастрофа

Свят Преди 4 часа

Дъщерята и синът на PR мениджъра на Dior Матилде Фавие се сбогуваха с майка си след фаталната катастрофа във Франция. Двете деца споделиха разтърсващи последни съобщения, разкриващи дълбоката им връзка и скръбта от внезапната загуба на любимия си човек

Обвиниха 18-годишен за убийство с един удар в лицето

Обвиниха 18-годишен за убийство с един удар в лицето

България Преди 4 часа

Той е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена тежка телесна повреда

„Поръчково убийство“: Украинският олигарх, оцелял при взрива в Монако, посочи кой стои зад атентата

„Поръчково убийство“: Украинският олигарх, оцелял при взрива в Монако, посочи кой стои зад атентата

България Преди 4 часа

Бизнесменът изрази скептицизъм към предположенията, че Киев може да е замесен в опита за покушение срещу него

Снимката е илюстративна

След шока с 40-те трилиона: Белият дом е под обстрел заради рекордния дълг на САЩ

Свят Преди 4 часа

Дълговият рекорд предизвика остри критики от републиканците и нов натиск върху икономическата политика на Тръмп

Над 200 монети от Константиновата династия откриха при разкопки в Пловдив.

Над 200 древни монети и мистериозни погребения излязоха наяве в Пловдив

България Преди 4 часа

Археолози разкриват тайните на квартал край Филипопол

Vivacom стартира Back to School кампания със специални отстъпки до 80 евро за смарт устройства

Vivacom стартира Back to School кампания със специални отстъпки до 80 евро за смарт устройства

Любопитно Преди 4 часа

Всичко от днес

От мрежата

12 породи котки, които обичат разходките навън

dogsandcats.bg

12 любопитни факта за китайския Шар Пей

dogsandcats.bg
1

Суша в незапомнен мащаб в Западна Европа

sinoptik.bg
1

Koe e родното място на Омир

sinoptik.bg

Къци Вапцаров снима фентъзи филм, синът му пише музиката

Edna.bg

Любов, плаж и още нещо - лятото на Евгения и Ваня Джаферович

Edna.bg

Български пробив във Висшата лига: Христо Караиванов пише история

Gong.bg

Вратите на "Армията" монтирани, реконструкцията пред финал

Gong.bg

Намаляват мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ заради ниското ниво на Дунав

Nova.bg

Задействаха BG-Alert заради горски пожар в Сливенско

Nova.bg