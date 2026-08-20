Въоръжени мъже превзеха танкер край Йемен

В ъоръжени мъже превзеха кораб в Аденския залив край бреговете на Йемен и го принудиха да промени курса си към Сомалия, съобщиха днес агенциите за морска сигурност.

Танкерът SIBU 1, е подал сигнал за бедствие, когато се е приближил на 136 морски мили източно от Ал Мукала, Йемен, според корабоплавателната компания Vanguard.

Нефтен танкер е отвлечен край бреговете на Йемен и отклонен към Сомалия

„Съобщава се, че на танкера са се качили шест въоръжени лица, които сега контролират плавателния съд и го пренасочват към Сомалия“, съобщи Центърът за морска сигурност на ЕС в Индийския океан (MSCIO).

Пиратството е широко разпространено край бреговете на Сомалия от началото на века и достигна своя връх през 2011 г., преди да бъде ограничено от разполагането на международни военноморски сили и нови мерки за сигурност за търговското корабоплаване.

Абордаж на танкер от сомалийски пирати

Но атаките отново се увеличиха от април насам, като в момента пет товарни кораба са държани като заложници - последният от тях беше превзет близо до сомалийския бряг в понеделник.