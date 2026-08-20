Над 500 проверки на плодове и зеленчуци за седмица

При проверките на борси, тържища, складове и пазари инспекторите следят както произхода на продукцията, така и маркировката и придружаващите документи.

Над 500 проверки на пресни плодове и зеленчуци са извършили инспекторите на Българската агенция по безопасност на храните само за седмица. Контролът е бил насочен към безопасността, качеството, произхода и проследимостта на продукцията както при внос от трети държави, така и при търговията в страната.

Извънредни проверки на БАБХ по борсите за плодове и зеленчуци

На граничните пунктове „Гюешево“ и „Златарево“ са проверени всички пратки с домати, пипер и праскови, предназначени за българския пазар. Взети са 19 проби за остатъчни вещества от пестициди. С изключение на вече обявения случай с несъответстваща пратка пипер, останалите резултати са в норма.

Във вътрешността на страната са направени 286 проверки на борси, тържища, складове и пазари. Проверявани са произходът и проследимостта на продукцията, качеството, пазарните стандарти, маркировката и придружаващите документи. Част от проверките са извършени съвместно с МВР, НАП и Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Взети са още 16 проби от домати, пипер и праскови с различен произход. Резултатите от 14 от тях вече са готови и не показват отклонения от допустимите стойности.

Вносът с плодове и зеленчуци под лупа: закъсня ли държавата с проверките

При инспекциите са установени и нарушения. В два случая е липсвала документация за произход на предлаганата продукция или търговията е извършвана в обект, който не е регистриран по Закона за храните. Съставени са два акта за административни нарушения.

Издадени са и 10 предписания за други несъответствия, сред които проблеми при обозначаването на страната на произход и класа на плодовете и зеленчуците.

Отделно БАБХ е извършила още 214 проверки за съответствие с пазарните стандарти на ЕС. При тях са проверени над 316 тона продукция. Установени са 14 случая без необходимата маркировка и един случай без документи, за които са издадени общо 15 констативни протокола.

Засиленият контрол върху пресните плодове и зеленчуци продължава.