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Симона Ръждавичка, Ваня Запрянова и Мартин Кънев са новите водещи на “След Игрите”

Една игра. Три дигитални шоу програми. Един нов дигитален свят

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Д игиталният свят на “Игри на волята” вече има ново измерение. С началото на осмия сезон феновете ще получат още повече ексклузивно съдържание, истории и срещи с любимите си участници чрез три самостоятелни дигитални шоу програми. Новата вселена на „След Игрите“ ще обедини добре познатия „След Игрите Podcast“ и две нови дигитални продукции - „Домът на волята“ и „По правилата на Мартин“. Така историята на „Игри на волята“ ще продължи далеч отвъд телевизионния екран, а зрителите ще бъдат още по-близо до участниците, емоциите и всичко, което остава скрито зад кадър.

Симона Ръждавичка, Ваня Запрянова и Мартин Кънев
Симона Ръждавичка, Ваня Запрянова и Мартин Кънев Източник: NOVA

След два успешни сезона начело на „След Игрите Podcast“, бронзовата медалистка от сезон 2 Ваня Запрянова предава щафетата на едно от най-обсъжданите лица от седмия сезон на „Игри на волята“ - Симона Ръждавичка. Позната на зрителите като „генерал Ръждавичка“, тя поема горещия стол на подкаста, готова да пренесе своя състезателен дух и стратегически усет от Арената в студиото. Без страх от неудобните теми и с готовност да стигне до отговорите, които всички искат да чуят, Симона ще посреща най-интересните участници от новия сезон.

Почитателите на червенокосата фурия Ваня Запрянова също няма да останат разочаровани. Тя остава ключова част от дигиталния свят на „След Игрите“, но този път със свое собствено шоу - „Домът на волята“. За първи път камерите ще прекрачат прага на домовете на любимите участници от „Игри на волята“, за да ги покажат в техния естествен хабитат - далеч от Арената, битките и стратегиите. Ваня ще ги среща там, където няма племена, няма номинации и няма къде да се скрият - в техните домове. Лични истории, неочаквани признания и моменти, които зрителите никога не са виждали - всичко, което остава скрито отвъд териториите на „Игри на волята“, ще намери своя дом в „Домът на волята“.

Правилата се променят, когато срещу теб застане шампион. Победителят в сезон 6 на „Игри на волята“ Мартин Кънев, познат на феновете като “Императора”, влиза в нова роля в „По правилата на Мартин“. Новото дигитално шоу ще поставя участниците от осмия сезон пред серия от неочаквани предизвикателства, в които техен съперник ще бъде самият Мартин. Сила, издръжливост, съобразителност или стратегия - всяка среща ще има различни правила и само един въпрос: кой може да победи шампиона?

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: След Игрите    
Игри на волята След Игрите Дигитално съдържание Риалити шоу Подкаст Ваня Запрянова Симона Ръждавичка Мартин Кънев
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