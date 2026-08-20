Свят

Уволняват ръководството на Националната банка на Украйна

Това става на фона на ново разследване на антикорупционните органи в страната

Николай Киров Николай Киров

20 август 2026, 17:32
Уволняват ръководството на Националната банка на Украйна
Източник: iStock

У краинското правителство планира да освободи председателя на надзорния съвет и главния изпълнителен директор на Националната банка на фона на ново разследване на антикорупционните органи в страната. Това съобщи снощи в Телеграм премиерът Сергий Корецки, цитиран от ДПА.

"Оповестените от антикорупционните органи факти изискват съответната реакция и не могат да бъдат пренебрегнати", заяви Корецки.

Обиски, оставка и уволнения: Нов корупционен скандал разтърси Украйна

По-рано вчера украинските антикорупционни органи съобщиха, че са извършили обиски на заподозрени и са започнали, по думите им, специална операция. Разследващите проверяват предполагаема схема за пране на пари за милиони долари.

Разследването е насочено и към Ирина Мудра, заместник-ръководител на канцеларията на президента Володимир Зеленски, която той освободи няколко часа по-късно, без да посочи причина.

Мудра потвърди че сутринта в дома ѝ е бил извършен обиск, и заяви, че сътрудничи на разследващите. Тя каза също, че е подала оставка.

Канцеларията на Зеленски и преди е била обект на проверки от антикорупционните органи. Впоследствие той освободи Андрий Ермак, който по това време я оглавяваше.

Зеленски освободи от длъжност Ирина Мудра

Зеленски обеща решителна борба с корупцията, включително пред партньорите на Украйна от Европейския съюз, докато страната се стреми да постигне напредък по пътя към членство в ЕС.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Любомир Мартинов    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Прецедент за 52 години: Намаляват мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ заради рекордния спад на Дунав

Прецедент за 52 години: Намаляват мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ заради рекордния спад на Дунав

Русия опита да убие представител на украинска компания в Полша

Русия опита да убие представител на украинска компания в Полша

Уволняват ръководството на Националната банка на Украйна

Уволняват ръководството на Националната банка на Украйна

Симона Ръждавичка, Ваня Запрянова и Мартин Кънев са новите водещи на “След Игрите”

Симона Ръждавичка, Ваня Запрянова и Мартин Кънев са новите водещи на “След Игрите”

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
ADAC: Броят на новите автомобили под 20 000 евро е драстично нисък

ADAC: Броят на новите автомобили под 20 000 евро е драстично нисък

carmarket.bg
<p>Лично по заповед на Путин: Какво знаем за руския самолет, който прелетя над България на път за Сърбия</p>
Ексклузивно

Лично по заповед на Путин: Какво знаем за руския самолет, който прелетя над България на път за Сърбия

Преди 8 часа
Времето до края на август: Жълт код и 40°C, но синоптиците виждат край на жегите
Ексклузивно

Времето до края на август: Жълт код и 40°C, но синоптиците виждат край на жегите

Преди 7 часа
<p>„Онлайн, офлайн, убийство“ на Младежкия хълм: Как хибридната радикализация превръща младежи в глутница</p>
Ексклузивно

„Онлайн, офлайн, убийство“ на Младежкия хълм: Как хибридната радикализация превръща младежи в глутница

Преди 4 часа
Радев разговаря с Рюте за статията във
Ексклузивно

Радев разговаря с Рюте за статията във "Файненшъл Таймс"

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ивкова: РЗИ няма да бъдат закривани

Ивкова: РЗИ няма да бъдат закривани

България Преди 56 минути

Ивкова: Ще се слеят управленските процеси, няма да се закриват центрове или филиали в страната

Румен Радев работи да изкара България от „сивия списък“

Румен Радев работи да изкара България от „сивия списък“

България Преди 1 час

Министър-председателят специално открои значението на инициативата на кабинета – „Сигма“

Трогателните планове на Хейдън Пенетиър за 37-ия ѝ рожден ден с нейната дъщеря Кая

Трогателните планове на Хейдън Пенетиър за 37-ия ѝ рожден ден с нейната дъщеря Кая

Любопитно Преди 2 часа

36-годишната звезда от „Герои“ и „Нашвил“ Хейдън Пенетиър е планирала да пътува до Германия, за да отпразнува 37-ия си рожден ден с дъщеря си Кая. Актрисата почина внезапно в Южна Каролина, а властите все още разследват причините за трагедията

При проверките на борси, тържища, складове и пазари инспекторите следят както произхода на продукцията, така и маркировката и придружаващите документи.

Над 500 проверки на плодове и зеленчуци за седмица

България Преди 2 часа

БАБХ откри липсващи документи за произход, нерегистриран обект и проблеми с обозначаването

Снимката е архивна

Безпрецедентна кражба на най-високия връх на Балканите: Изчезна табелата на Мусала

България Преди 2 часа

От метеорологичната станция призоваха за връщането на историческия знак и изключиха версията той да е паднал от вятъра

Пуснаха под домашен арест хванатия с дрога и бебе в колата, нахапали го дървеници

Пуснаха под домашен арест хванатия с дрога и бебе в колата, нахапали го дървеници

България Преди 2 часа

Преди дни Софийският градски съд го остави в ареста

Ерин Патерсън

Смъртоносният обяд с гъби: Жената, отровила роднините си, е отново в съда

Свят Преди 2 часа

Ерин Патерсън твърди, че процесът срещу нея за трите убийства е бил несправедлив, но прокурорът настоява тя никога да не излезе на свобода

Демерджиев: Българската прокуратура да покаже за кого работи

Демерджиев: Българската прокуратура да покаже за кого работи

България Преди 2 часа

По думите му проверките по сигнали трябва да се извършват съвестно и безпристрастно

Откриха 35 нелегални мигранти, натъпкани в микробус край Малко Търново

Откриха 35 нелегални мигранти, натъпкани в микробус край Малко Търново

България Преди 3 часа

Те са се самоопределили като афганистанци

Украйна пренасочва част от зърнения си износ по железопътни линии и през дунавските пристанища заради проблемите с морските маршрути.

Пшеницата поскъпна заради блокирания износ през Черно море

Парите ни Преди 3 часа

Над 97% от експортния капацитет на Русия и Украйна в Черно и Азовско море е извън строя

Румънски F-16 унищожи морски дрон край България до „Нептун Дийп“

Румънски F-16 унищожи морски дрон край България до „Нептун Дийп“

Свят Преди 3 часа

Никушор Дан: Категорично осъждам засилването на този тип безотговорни инциденти от страна на Руската федерация

СГП започна досъдебни производства за АМ „Хемус“ и Северната скоростна тангента

СГП започна досъдебни производства за АМ „Хемус“ и Северната скоростна тангента

България Преди 3 часа

Ще бъдат проверени и действията и бездействията на длъжностни лица

Как уволниха ДНК експерта, разкрил убийството на сестрите Белнейски

Как уволниха ДНК експерта, разкрил убийството на сестрите Белнейски

България Преди 3 часа

През 1992 г. Иван Иванов въвежда ДНК анализа у нас, а по-късно извлича следата от убиеца на сестрите Белнейски, след като ФБР и англичаните не успяват. Днес ученият прави ДНК профили на добитък и разкрива пороците на системата

"Обичам те толкова много, дете мое": Последните съобщения на Матилде Фавие от Dior преди фаталната катастрофа

"Обичам те толкова много, дете мое": Последните съобщения на Матилде Фавие от Dior преди фаталната катастрофа

Свят Преди 4 часа

Дъщерята и синът на PR мениджъра на Dior Матилде Фавие се сбогуваха с майка си след фаталната катастрофа във Франция. Двете деца споделиха разтърсващи последни съобщения, разкриващи дълбоката им връзка и скръбта от внезапната загуба на любимия си човек

Обвиниха 18-годишен за убийство с един удар в лицето

Обвиниха 18-годишен за убийство с един удар в лицето

България Преди 4 часа

Той е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена тежка телесна повреда

„Поръчково убийство“: Украинският олигарх, оцелял при взрива в Монако, посочи кой стои зад атентата

„Поръчково убийство“: Украинският олигарх, оцелял при взрива в Монако, посочи кой стои зад атентата

България Преди 4 часа

Бизнесменът изрази скептицизъм към предположенията, че Киев може да е замесен в опита за покушение срещу него

Всичко от днес

От мрежата

12 породи котки, които обичат разходките навън

dogsandcats.bg

12 любопитни факта за китайския Шар Пей

dogsandcats.bg
1

Суша в незапомнен мащаб в Западна Европа

sinoptik.bg
1

Koe e родното място на Омир

sinoptik.bg

Къци Вапцаров снима фентъзи филм, синът му пише музиката

Edna.bg

Любов, плаж и още нещо - лятото на Евгения и Ваня Джаферович

Edna.bg

Евертон Бала унижи гръцки национал от АЕК и плени Шампионската лига (видео)

Gong.bg

Български пробив във Висшата лига: Христо Караиванов пише история

Gong.bg

Намаляват мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ заради ниското ниво на Дунав

Nova.bg

Задействаха BG-Alert заради горски пожар в Сливенско

Nova.bg