Уволняват ръководството на Националната банка на Украйна

У краинското правителство планира да освободи председателя на надзорния съвет и главния изпълнителен директор на Националната банка на фона на ново разследване на антикорупционните органи в страната. Това съобщи снощи в Телеграм премиерът Сергий Корецки, цитиран от ДПА.

"Оповестените от антикорупционните органи факти изискват съответната реакция и не могат да бъдат пренебрегнати", заяви Корецки.

Обиски, оставка и уволнения: Нов корупционен скандал разтърси Украйна

По-рано вчера украинските антикорупционни органи съобщиха, че са извършили обиски на заподозрени и са започнали, по думите им, специална операция. Разследващите проверяват предполагаема схема за пране на пари за милиони долари.

Разследването е насочено и към Ирина Мудра, заместник-ръководител на канцеларията на президента Володимир Зеленски, която той освободи няколко часа по-късно, без да посочи причина.

Мудра потвърди че сутринта в дома ѝ е бил извършен обиск, и заяви, че сътрудничи на разследващите. Тя каза също, че е подала оставка.

Канцеларията на Зеленски и преди е била обект на проверки от антикорупционните органи. Впоследствие той освободи Андрий Ермак, който по това време я оглавяваше.

Зеленски освободи от длъжност Ирина Мудра

Зеленски обеща решителна борба с корупцията, включително пред партньорите на Украйна от Европейския съюз, докато страната се стреми да постигне напредък по пътя към членство в ЕС.