Започна предизборната кампания за предсрочния вот на 19 април

20 март 2026, 06:53
Омбудсманът Велислава Делчева организира среща заради високите сметки за ток

На Първа пролет: Дъжд, сняг и до -6°

Почина синоптикът Минчо Празников

Съдът в Бургас остави в ареста мъжа, нападнал млада жена с нож

Онлайн платформа следи финансирането на общинските проекти

ЦИК регистрира 4786 кандидати за парламентарния вот на 19 април

Политически сблъсъци белязаха последното заседание на НС преди изборите

Акциите срещу контролирания и купения вот продължават

О т 00:00 ч. на 20 март официално започна предизборната кампания за предсрочния парламентарен вот на 19 април, съгласно хронограмата за изборите. Вотът ще бъде осмият от 2021 г. насам. 

Според Изборния кодекс

гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. Предизборната кампания се води на български език.

В изборите ще участват 24 формации - 14 партии и 10 коалиции.

Формациите имат регистрирани кандидатски листи във всички изборни райони. Има един независим кандидат в Смолян. За сравнение, през октомври 2024 г. бяха регистрирани 19 партии, девет коалиции и един независим кандидат.

Регистрираните кандидати за народни представители са 4786. Жените са 1439, а мъжете – 3347. В два изборни района са регистрирани 1019 души.

В сряда Централната избирателна комисия изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината за гласуване.

Предизборната кампания ще продължи до 24:00 ч. на 17 април. 

Източник: БТА, Николай Трифонов    
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
