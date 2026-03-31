Заплахи, палежи и укриване - има ли чадър над "прокурорския син"?

Според Зорница Костова след опита за убийство край Перник Васил Михайлов се укривал в Боровец

31 март 2026, 09:13
Тревожна статистика: Едва 17% от децата у нас имат ежедневна физическа активност
Министърът на икономиката Ирина Щонова: Няма криза, но има сътресение и сериозен ценови шок
Трагедия в Добрич: След смъртта на дете в болница семейството се страхува от „потулване“
Нови разкрития за фаталния побой в Слънчев бряг, завършил с убийство
Случаят "Хасърджиев": В България за първи път се води дело за употреба на "наркотик на изнасилвача"
Председателят на НС Рая Назарян пристигна на визита в Киев
Парламентът се събира на извънредно заседание в сряда
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

А двокатът Зорница Костова заяви в ефира на NOVA, че по делото, свързано с т.нар. „прокурорски син“ от Перник, има сериозни притеснения както относно достъпа до информация, така и за възможен натиск върху свидетели.

По думите ѝ е направен опит да бъде получена информация по предходно разследване, по което Васил Михайлов е обвиняем, но такъв достъп е бил отказан. Костова посочи още, че има данни за заплахи към други лица чрез посредници, като според нея част от потенциалните свидетели се страхуват да дадат показания.

Нови разкрития за прокурорския син: Заплахи, изнудване за пари и палеж

Адвокатът твърди, че по случая работят множество разследващи, а според наличната информация Михайлов е избягал в посока гробищния парк край село Люлин след опита за убийство на полицейски служител и баща му. По-късно, по думите ѝ, той е бил укрит в Боровец, като това се е случило още в нощта на нападението. Костова добави, че другият заподозрян – 22-годишният Х.С. – е получил помощ и е бил укрит в хотел в Перник.

Тя посочи и предишни прояви, свързани с Михайлов, включително случай от февруари тази година, при който, по нейни данни, са били палени автомобили на полицейски служители. По думите ѝ при последвала акция на органите на реда са били изградени заграждения, но Михайлов е успял да избегне задържане при опит за арест.

Според Костова има индикации, че заподозреният може да се опитва да напусне страната, като вече е търсил и получил финансова помощ от свои близки.

Появиха се нови записи с Васил Михайлов

Припомняме, че под ръководството на прокуратурата се води разследване за опит за убийство на полицейски служител от ГДБОП и баща му в пернишкото село Люлин. Според разследващите, на 25 март въоръжени и маскирани лица са се насочили към дома на служителя, но след произведени предупредителни изстрели са се оттеглили.

Обвиняемият по делото е задържан за срок до 72 часа, като предстои съдът да реши дали да му бъде наложена постоянна мярка „задържане под стража“. Разследването продължава, като се издирва и вторият участник в нападението, за който се смята, че е именно "прокурорския син".

Източник: NOVA    
Прокурорски син Васил Михайлов Опит за убийство Разследване Натиск върху свидетели Достъп до информация Укриване Перник Задържане под стража Полицейски служител
БезГранично: Изумруденият остров - защо Ирландия е задължителна в списъка ви за пътешествия

БезГранично: Изумруденият остров - защо Ирландия е задължителна в списъка ви за пътешествия

Случаят "Хасърджиев": В България за първи път се води дело за употреба на "наркотик на изнасилвача"

Открадната бира и вбесена кралица: Последната нощ на принц Филип

Открадната бира и вбесена кралица: Последната нощ на принц Филип

НОИ предупреждава: Подайте декларация

НОИ предупреждава: Подайте декларация "Живот" или пенсията ви спира

Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Продадоха най-скъпата бутилка вино в света за рекордна сума

Бутилка френско вино от реколта 1945 г. бе продадена за рекордните 812 500 долара на аукцион в Ню Йорк, счупвайки световния рекорд. Експерти определят ценната напитка от Бургундия като най-желаната в историята на колекционирането

AI не успява да спечели доверието на хората

Според ново проучване около 55% от американците смятат, че изкуственият интелект ще донесе повече вреди, отколкото ползи в ежедневието им. Те все още не са убедени в широко прокламираните ползи от технологията и се притесняват от последствията ѝ

Исторически скок от 59% за месец в цените на петрола

Американският президент Доналд Тръмп е казал на свои съветници, че е готов да прекрати военната кампания срещу Иран, дори ако Ормузкият проток остане до голяма степен затворен, и да остави повторното му отваряне за по-късен етап

Вглеждането в нас самите е първото и най-важно за безопасността на пътя

Влади Кулев е отдал живота си на безопасността на пътя, давал е уроци и съвети на хиляди хора, но малцина са тези, които са поставяли собствените си грешки на първо място, без да обвиняват нещо друго

Тайната на малкия джоб: Защо дънките ни все още имат този детайл от 1873 г.?

Повечето хора го използват от години напълно погрешно

ФБР свърза нападателя срещу синагогата в Детройт с "Хизбула"

"Оръжия срещу канабис": Европол разби престъпна мрежа, арести в България, Гърция и Испания

Разследването е започнало през март 2025 г.

Зеленски след обиколката в Близкия изток: Сключихме редица споразумения

Той посети региона, за да предложи експертизата на Украйна как да се противодейства на атаки с дронове

Два танкера пламнаха в Персийския залив след удари на снаряди

Единият - в пристанището на Дубай, а другият до бреговете на емирството

Могат ли мишките да "спасят" астронавтите на Марс?

Учени откриват изненадващо решение за физическата форма в Космоса

Кралски вкус с малко средства: Рецепта за сочен императорски пай

За да приготвите този „кралски“ пай, е необходимо само да комбинирате няколко основни продукта с „остатъци“ от кухнята

Грешката, която всички правим: Защо никога не трябва да изхвърляте стъблата на билките?

Дори кората на цитрусовите плодове може лесно да се използва повторно у дома

Ирански генерал приветства "новия регионален ред"

Каани: Сега има единен команден център на фронта на съпротивата

Задържаха над килограм фентанил в „Мерцедес" на АМ „Тракия"

Руски петролен танкер достигна Куба

Русия счита за свой дълг да се намеси

Каролин Ливит: Най-младият прессекретар в историята на Белия дом

Белият дом: Иран говори друго в преговорите

Тръмп обмисля да поиска арабските държави да платят за войната

Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

dogsandcats.bg

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Забавно и красиво: Боядисваме яйцата с цвекло, люспи от лук или пяна за бръснене

Edna.bg

Каква е Лора Христова извън биатлона? Ще разберем в специален разговор на живо в Discord

Edna.bg

Вили Вуцов се завръща, поема популярен български клуб

Gong.bg

Огромен шпионски скандал преди Босна - Италия, замесен е военен

Gong.bg

Министърът на икономиката: Няма криза заради войната в Близкия изток, по-скоро говорим за сътресение и шок

Nova.bg

Разбиха международната мрежа „Оръжия срещу канабис“ при акция в Испания, България и Гърция

Nova.bg