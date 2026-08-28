Иран с условия за отварянето на Ормузкия проток, Тръмп: Не преговаряме с Техеран

И ран подготвя условия за повторното отваряне на Ормузкия проток за корабоплаване, докато Съединените щати категорично заявяват, че в момента не водят преговори с Техеран. Това показва все по-дълбокото разминаване между двете страни на фона на продължаващото напрежение в региона.

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Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи заяви, че посредници са поискали от Техеран да представи условията си за възобновяване на корабоплаването през стратегическия проток. Иранските власти подготвят списък с изискванията си, предаде "Ройтерс".

По думите на Резаи едно от основните условия е прекратяването на войната в региона.

Той заяви в интервю за ливанската телевизия „Ал Манар“, че Иран е постигнал договореност с Оман за създаването на коридор за корабоплаване през Ормузкия проток. Част от маршрута ще преминава през омански, а друга – през ирански териториални води.

„Корабите ще преминават през определен централен канал, ако САЩ изпълнят условията на Иран“, посочи Резаи.

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Тръмп: Не искаме да говорим с Иран

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не води преговори с Техеран и не търси среща с иранското ръководство.

„Не искаме да говорим с тях. Не търсим да се срещаме или нещо подобно“, каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет.

По думите му в момента САЩ са съсредоточени върху икономическия натиск срещу Иран.

По-рано говорителката на Белия дом Каролайн Левит заяви, че икономическата кампания на Вашингтон ще продължи, докато Иран не реши да води „смислени“ преговори.

„Сега водим операция „Икономически изгнаник“, за да унищожим икономиката им“, заяви Левит пред Fox News.

Тя подчерта, че към момента не се водят преговори, но президентът продължава да държи „всички варианти на масата“.

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Заплахи за санкции срещу държави, които търгуват с Иран

Тръмп също така предупреди, че САЩ могат да наложат санкции на държави и компании, които продължават да правят бизнес с Иран.

Попитан дали Русия може да бъде наказана заради икономическите си отношения с Техеран, американският президент заяви, че това зависи от ситуацията.

„Мисля, че Русия се държеше доста добре, що се отнася до Ормузкия проток“, каза Тръмп, добавяйки, че Москва също е подложена на американски натиск.

На въпрос дали САЩ ще санкционират китайски банки заради бизнес с Иран, Тръмп отговори:

„Кой каза, че не го правя? Не знаете дали го правя. Не е нужно да обявявам всичко, нали?“

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Какво означава спорът за Ормузкия проток

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути за световната енергетика. През него преминава значителна част от международната търговия с петрол и втечнен природен газ от Персийския залив.

Всяко сериозно ограничаване на корабоплаването през протока може да доведе до сътресения на световните енергийни пазари, да повиши цените на петрола и да затрудни доставките за редица държави.

Именно затова евентуалното договаряне на безопасен коридор за корабоплаване би имало значение далеч отвъд отношенията между Иран и САЩ.

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Иран отрича информация за заговор срещу сина на Тръмп

В интервюто си Мохсен Резаи отхвърли и съобщенията за предполагаем заговор за убийството на най-малкия син на американския президент Доналд Тръмп – Барън Тръмп.

По-рано тази седмица американските Тайни служби заявиха, че са запознати с видеозапис, излъчен от иранската държавна телевизия, в който се обсъжда потенциален заговор срещу Барън Тръмп.

Резаи определи тези твърдения като неверни.