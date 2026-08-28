Големият медицински мит: Вредно ли е сладкото и кога води до диабет

В ръзката между сладките изкушения и диабета изглежда очевидна за мнозина: щом заболяването се нарича „захарна болест“, значи именно захарта е основният му причинител. Реалността обаче е съвсем различна.
Механизмът на развитие при диабет от тип 1 и тип 2 е fundamentally различен и в нито един от двата случая изяждането на парче торта не служи като директна причина за заболяването. Ето къде е границата между мита и реалния риск.
Логиката на повечето хора е интуитивна: при диабет нивото на глюкоза в кръвта е високо, следователно човек е изял прекалено много захар. Това разсъждение обаче бърка симптома с причината. Терминът „захарен диабет“ исторически описва просто симптома – отделянето на глюкоза в урината, а не самия източник на болестта.
Въпреки че митът живее от десетилетия, позицията на водещите диабетологични организации в света е категорична: твърдението, че „захарта пряко причинява диабет“, е заблуда.
Диабет тип 1: Причината изобщо не е в храната
Диабетът от първи тип е аутоимунно заболяване. При него имунната система погрешно атакува бета-клетките на панкреаса, които произвеждат инсулин. Без инсулин глюкозата не може да влезе в клетките, остава в кръвта, а организмът преминава към разграждане на мазнини.
Какво точно отключва този процес все още не е напълно установено от науката – обсъждат се генетична предразположеност, вирусни инфекции и фактори от околната среда. Храната обаче няма никаква роля тук.
Диабет тип 2: Захарта е косвен, а не директен фактор
При диабета от втори тип картината е по-сложна. Заболяването се развива на фона на т.нар. инсулинова резистентност - клетките постепенно спират да реагират на инсулина. Ключовите рискови фактори тук са:
- Наднормено тегло и затлъстяване;
- Ниска физическа активност;
- Нарушения в метаболизма;
- Генетична наследственост.
Ролята на захарта тук е само косвена. Постоянната консумация на големи количества бързи въглехидрати поддържа нивата на инсулин хронично високи. С течение на времето рецепторите на клетките губят чувствителност - така се развива инсулиновата резистентност. Въпреки това при човек с нормално тегло и здрав метаболизъм периодичното хапване на сладко само по себе си не може да предизвика диабет.
Колко захар е безопасна на ден?
Здравните организации дават конкретни ориентири за добавената захар в дневното ни меню:
- До 50 грама на ден (около 12 чаени лъжички) при режим от 2000 ккал – това е горната граница според световните препоръки.
- До 25 грама за жени (6 чаени лъжички) и 36 грама за мъже (9 чаени лъжички) са още по-строгите пределни норми, препоръчвани от кардиолозите за оптимално здраве.
- За хората с вече диагностициран диабет или преддиабет ограниченията се определят индивидуално от лекуващия лекар.