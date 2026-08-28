Внимание: Задействат BG-ALERT заради контролирано взривяване на боеприпаси край Белица

С пециализирани екипи на Министерството на отбраната ще извършат днес планирано контролирано обезвреждане на боеприпаси край село Белица.

Операцията ще се проведе в рамките на 500-метровия периметър около площадката на завод „ЕМКО“, за който продължава да е в сила обявеното частично бедствено положение.

Отркиха 53 невзривени боеприпаса край Белица

Дейностите са предварително планирани и ще бъдат извършени при засилени мерки за сигурност от специализирани сапьорни и военни екипи.

Операцията ще продължи четири часа

Контролираното унищожаване на боеприпасите е планирано в часовете между 10:00 и 14:00 часа.

По време на операцията ще бъде задействана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG-ALERT. Жителите, намиращи се в обхвата на съответната клетка, ще получат предупредително съобщение на мобилните си устройства.

От властите призовават хората да запазят спокойствие и да не приемат предупредителното съобщение като сигнал за възникването на нов инцидент.

Взривове в завода за боеприпаси в село Белица: Активират BG-ALERT, предупреждават за обгазяване

Възможни са взривове и леки вибрации

Жителите на село Белица и на съседните населени места е възможно да чуят поредица от взривове или да усетят леки вибрации в рамките на четиричасовия период, в който ще се извършва операцията.

Това ще бъде резултат от планираното контролирано обезвреждане на боеприпасите и не означава, че е възникнала нова извънредна ситуация.

Заради обгазяване и пожар в „ЕМКО“: Активираха BG-ALERT и затвориха пътища край Трявна

Властите призовават гражданите да не навлизат в определения 500-метров охраняем периметър около площадката на завод „ЕМКО“ и да спазват стриктно указанията на органите на МВР и Военната полиция, които ще бъдат на място.

Хората в района се призовават да следят единствено официалните информационни канали, за да се избегне разпространението на непроверена информация.

Внимание: Задействат BG-ALERT край Трявна заради контролирани взривове в завод „Емко“

Планираното обезвреждане на боеприпасите е част от дейностите по обезопасяване и прочистване на района. Целта е постепенното отстраняване на оставащия риск и нормализиране на обстановката в засегнатия регион.