Внимание: Задействат BG-ALERT заради контролирано взривяване на боеприпаси край Белица

С пециализирани екипи на Министерството на отбраната ще извършат днес планирано контролирано обезвреждане на боеприпаси край село Белица.
Операцията ще се проведе в рамките на 500-метровия периметър около площадката на завод „ЕМКО“, за който продължава да е в сила обявеното частично бедствено положение.
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Дейностите са предварително планирани и ще бъдат извършени при засилени мерки за сигурност от специализирани сапьорни и военни екипи.
- Операцията ще продължи четири часа
Контролираното унищожаване на боеприпасите е планирано в часовете между 10:00 и 14:00 часа.
По време на операцията ще бъде задействана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG-ALERT. Жителите, намиращи се в обхвата на съответната клетка, ще получат предупредително съобщение на мобилните си устройства.
От властите призовават хората да запазят спокойствие и да не приемат предупредителното съобщение като сигнал за възникването на нов инцидент.
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- Възможни са взривове и леки вибрации
Жителите на село Белица и на съседните населени места е възможно да чуят поредица от взривове или да усетят леки вибрации в рамките на четиричасовия период, в който ще се извършва операцията.
Това ще бъде резултат от планираното контролирано обезвреждане на боеприпасите и не означава, че е възникнала нова извънредна ситуация.
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Властите призовават гражданите да не навлизат в определения 500-метров охраняем периметър около площадката на завод „ЕМКО“ и да спазват стриктно указанията на органите на МВР и Военната полиция, които ще бъдат на място.
Хората в района се призовават да следят единствено официалните информационни канали, за да се избегне разпространението на непроверена информация.
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Планираното обезвреждане на боеприпасите е част от дейностите по обезопасяване и прочистване на района. Целта е постепенното отстраняване на оставащия риск и нормализиране на обстановката в засегнатия регион.