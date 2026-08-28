Румен Радев отива в Струмяни след тежките наводнения

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М инистър-председателят Румен Радев ще посети община Струмяни, която беше сериозно засегната от наводненията след обилните валежи в района, съобщиха от правителствената пресслужба.

В 10:00 часа премиерът ще посети едни от най-тежко засегнатите терени. На място той ще бъде запознат с хода на ремонтно-възстановителните дейности, както и с предприетите мерки за подпомагане на хората, пострадали при природното бедствие.

Очаква се на Румен Радев да бъде представена и информация за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации.

Бедствено положение след две приливни вълни

В резултат на интензивните валежи и рязкото повишаване на нивата на реките в района община Струмяни беше засегната от две приливни вълни.

Заради усложнената обстановка беше обявено бедствено положение. По данни на местните власти седем души са били евакуирани, като към момента всички те са се завърнали по домовете си.

Основните усилия на институциите в момента са насочени към отстраняване на щетите, възстановяване на засегнатата инфраструктура и ограничаване на рисковете за местното население.

Ежедневен мониторинг на водоизточниците

Заради наводненията и продължаващия риск от замърсяване на водите министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова разпореди всекидневен мониторинг на подземните водоизточници в община Струмяни.

Целта е да бъде проследено състоянието на водите след обилните валежи и придошлите реки и при необходимост своевременно да бъдат предприети допълнителни мерки за защита на населението.

В района продължават да работят и екипи на институциите и доброволни организации.

БЧК оказва помощ на засегнатите

От Българския Червен кръст съобщиха, че оказват подкрепа на хората, засегнати от наводненията.

На терен работят екипи на Областния съвет на БЧК – Благоевград. На пострадалите са предоставени бутилирана минерална вода, дезинфектанти и хигиенни материали.

Психолози от организацията оказват и първа психологична помощ както на жители на засегнатите райони, така и на хората, ангажирани с действията по овладяване на последствията от бедствието.