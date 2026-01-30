Кой ще бъде служебен премиер: Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева разговаря с президента

З аместник-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева пристигна на „Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство.

Йотова я посрещна на входа на президентската институция. Срещата между тях ще бъде закрита.

Източник: БТА

Преди това Илияна Йотова разговаря с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и зам.-председателя Маргарита Николова.

Днес е четвъртият ден от срещите на Илияна Йотова с потенциалните служебни премиери. Президентът може да избира измежду председателя на Народното събрание Рая Назарян, управителя на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев или подуправител на БНБ – Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков, председателя на Сметната палата Димитър Главчев или заместник-председател на Сметната палата – Маргарита Николова, Силвия Къдрева, омбудсмана Велислава Делчева или заместник-омбудсман – Мария Филипова.

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев, заместник-председателят на Сметната палата Маргарита Николова, подуправителят на БНБ Андрей Гюров и заместник-омбудсманът Мария Филипова изразиха готовност да поемат поста, а останалите – отказаха.