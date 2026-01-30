Свят

Рейтингът на одобрение на Тръмп достигна ново ниско ниво

Президентът заяви, че това са фалшиви проучвания и че САЩ има "най-великата икономика в историята на нашата страна"

30 януари 2026, 14:34
Източник: Getty Images

О бщият рейтинг на одобрение на президента Доналд Тръмп  за втори път е достигнал най-ниското си ниво за втория му мандат, показа проучване на Pew Research Center в четвъртък, 29 януари, предаде Newsweek.

Последният резултат продължава едногодишния спад в общественото одобрение за Тръмп, регистриран в множество проучвания, включително показанията на Pew от септември 2025 г. за 40 процента одобрение и скорошни проучвания от други социологически агенции, включително The Economist и YouGov, показващи исторически ниски резултати.

Защо е важно

Спадащото одобрение на Тръмп и отслабващите показатели за доверие биха могли да оформят политическата среда в навечерието на междинните избори през 2026 г. , тъй като Pew отчете намаляваща подкрепа за политиките на президента – особено сред републиканците – и по-широк скептицизъм относно неговото лидерство, етика и ангажираност към демократичните ценности.

Спадна одобрението на Тръмп сред американците

Предишни проучвания показаха, че нетният рейтинг на одобрение на президента е бил тогавашен рекордно нисък през август 2025 г., подчертавайки тенденцията на ерозия, която е продължила в социологическите фирми през целия втори мандат на Тръмп.

Какво трябва да знаем

Според проучването, рейтингът на одобрение на Тръмп е 37 процента, а рейтингът му на неодобрение – 61 процента. Рейтингът на одобрение на Тръмп в проучване, проведено през септември, е бил 40 процента, 38 процента през август, 41 процента през юни, 40 процента през април и 47 процента през февруари.

Рейтингът на одобрение на Тръмп сред републиканците в новото проучване е 73 процента спрямо 25 процента неодобрение. Проучването е обхванало 8512 възрастни американци от 20 до 26 януари и има статистическа грешка от плюс или минус 1,4 процентни пункта.

Рейтингът на Тръмп се срива в 15 щата, които спечели

Според данните, 50 процента казват, че действията на Тръмп от встъпването му в длъжност са били по-лоши от очакваното, срещу 21 процента, които казват, че са били по-добри от очакваното.

Проучването също така показва, че 47 процента казват, че Тръмп няма да бъде успешен президент в дългосрочен план.

„Този дял се е увеличил с 14 пункта от миналата година, като по-голямата част от тази промяна се наблюдава сред демократите. Мнозинството от републиканците продължават да казват, че Тръмп ще бъде успешен в дългосрочен план“, се отбелязва отчасти в проучването.

Какво казват хората

Главният анализатор на данни на CNN Хари Ентен, в X: „Икономиката изяде президентството на Байдън, а сега прави същото и с това на Тръмп. Нетното одобрение на Тръмп за икономиката (-20 пункта) вече съвпада с това на Байдън в този момент от неговия мандат. Историята показва, че президент под вода по отношение на икономиката води до загуба на Камарата от неговата партия на междинните избори.“

CNN: След 100 дни управление: Тръмп удари рейтингово дъно

Президентът Доналд Тръмп, в Truth Social миналата седмица: „Нещо трябва да се направи с фалшивите проучвания! Те са наистина ИЗВЪН КОНТРОЛ. Имаме най-великата икономика в историята на нашата страна, имаме най-силната граница в историята, никой никога не е вършил работа като моята, а те ме поставят в ниските 40%. Демократите унищожиха здравеопазването, аз се опитвам да го поправя, а те ми дават ФАЛШИВО ниски числа. Фалшиви проучвания за икономиката, за границата, за почти всичко, са нелепи и опасни. ИСТИНСКИТЕ проучвания са били СТРАХОТНИ, но те отказват да ги публикуват.

Това не е по-различно от корумпиран писател, от които има много. „Ню Йорк Таймс“ и толкова много други, публикуват проучвания, които съзнателно са неверни. Те са станали объркани и болни. Страдат от сериозен случай на СИНДРОМ НА ТРЪМПОВАТА ЛУДОСТ (ТЛС). Техните репортажи за изборите през 2024 г. бяха толкова лоши и толкова грешни, и все пак никога не са обвинявани за това – но аз ги обвинявам с делото, което съм завел и което напредва в съда. Те трябва да платят цена за ФАЛШИВИ И ИЗМАМНИ НОВИНИ и, надявам се, в не твърде далечно бъдеще, ще платят!“

Какво предстои

Докато Белият дом е подложен на натиск да промени негативните настроения по въпроси като икономиката и имиграцията, Тръмп отхвърли неблагоприятните резултати от проучванията през последните седмици.

Очаква се проучвания, проследяващи рейтинга на одобрение на президента, да се публикуват всяка седмица.

Източник: Newsweek    
Доналд Тръмп Рейтинг на одобрение Pew Research Center Спад в одобрението Политическа среда Междинни избори 2026 Икономика Проучвания на общественото мнение Републиканци Фалшиви проучвания
