Дантела, бордо и Холивуд: Сидни Суини представи новата си марка бельо с дръзка фотосесия

С идни Суини привлече вниманието с провокативна поява по улиците на Лос Анджелис, докато промотира новата си линия бельо Syrn. Актрисата официално представи марката в сряда и още от първия ден залива феновете си с поредица от снимки и видеа.

На кадрите Суини позира по улиците на града, облечена единствено в дантелено бельо в наситен бордо цвят. Смелата визия контрастира с хладното време, но напълно отговаря на естетиката на новата ѝ марка.

Фотосесията е заснета от легендарната Елън фон Унверт и показва звездата, облегната на ретро автомобил, докато предпазва очите си от светкавиците на фотоапарати, напомнящи за златната ера на папарашката фотография.

С бордо кожено яке, небрежно падащо от раменете ѝ, Суини носи дантелен сутиен на цена от 89 долара и съответстващи прашки за 19 долара, допълнени от жартиера и колан за жартиери за 22 долара. На част от кадрите зад кулисите тя позира с вдигнати във въздуха ръце пред театър „Юнайтед Артистс“ в Лос Анджелис. На театралната шатра се вижда надписът “Syrn the Seductress“, като SYD е оцветено в червено, за да подчертае личния ѝ прякор.

Пуснато е и кратко видео, в което Суини излиза от автомобила, влиза в театъра и хвърля якето си през рамо, докато върви уверено напред.

В духа на максимата, че изкуството имитира живота и животът имитира изкуството, последното видео в най-новата Instagram въртележка на марката представлява кадри зад кулисите от „импровизираната“ папарашка фотосесия. Тази колекция от снимки и видеоклипове е част от същата фотосесия на фон Унверт, която отдава почит на „изкуството на закачката“ и представя колекцията „Seductress“ на марката.

Локацията в Лос Анджелис също не е случайна. 28-годишната актриса по-рано загатна за новата си марка с нестандартен и незаконен рекламен трик, при който се качи на знака на Холивуд и го украси със сутиени в различни цветове и размери.

Въпреки че към момента по-голямата част от продуктите в уебсайта на Syrn са изчерпани, първоначалното зареждане включваше сутиени в размери от 30 до 38 A–DDD/F, като в бъдеще се планира разширение до 42DDD, както и бельо в размери от XXS до 3X.