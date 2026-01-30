След случая с предозирало дете: Проверяват аптека в Бургас за продажба на лекарство за епилепсия без рецепта

П олицията в Бургас проверява аптека за продажба на лекарство без рецепта след случая с предозиралото дете, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

По данни на детето медикаментът за лечение на епилепсия е бил закупен от аптека в Бургас без изискуемата по закон лекарска рецепта. В тази връзка служители на полицията изясняват местоположението на търговския обект, като събраната информация ще бъде предоставена на компетентните контролни институции.

Данните ще бъдат изпратени до Изпълнителната агенция по лекарствата, Регионалната здравна инспекция и Националната здравноосигурителна каса, които следва да се произнесат по случая в рамките на своите правомощия.

По-рано от Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас съобщиха, че е спасено дете, предозирало лекарство за епилепсия. По закон медикаментът се продава само с рецепта, но е купен свободно в аптеката от група тийнейджъри, решили да го приемат, за да "се повеселят", съобщиха от болницата. След изпиване на пет хапчета по 75 мг, едно от момчетата е припаднало на улицата. Прието е с опасност за живота. След няколко дни в болницата вече е изписано у дома.