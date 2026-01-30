Свят

Снежен леопард раздра лицето на скиор в Китай (ВИДЕО)

Мъжът е забелязал снежния леопард, излязъл от автомобила си и се приближил, за да направи снимки

30 януари 2026, 13:10
Т урист беше нападнат от снежен леопард  – един от най-неуловимите хищници – в Северозападен Китай в петък, 23 януари, след като опита да се доближи за снимка, съобщиха властите и държавните медии, предаде CNN.

Скиорът е бил ухапан в град Коктокай в китайския регион Синдзян, докато се е връщал към хотела си, информира Областната служба по горите и пасищата.

Той е забелязал снежния леопард – едно от най-неуловимите създания в дивата природа – излязъл от автомобила си и се приближил, за да направи снимки. Тогава е бил нападнат, съобщи държавната телевизия CCTV.

Видеоклип, който циркулира в социалните медии, показва туриста да лежи неподвижно на снега, докато леопардът е седнал наблизо. В друг клип двама случайни минувачи помагат на ранения мъж да се изправи и да се придвижи към безопасно място, докато той притиска лицето си под скиорска каска.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CNN (@cnn)

Чува се глас, който пита дали леопардът си е тръгнал, а един от минувачите отговаря: „Замина си.“ Други видеоклипове показват хищника да се движи през дълбок сняг в открита местност, с дървета и скали на заден план.

Туристът е откаран в болница и е в стабилно състояние, съобщи горското бюро. Оттам допълниха, че местните власти са засилили патрулите си за безопасност и кампаниите за повишаване на обществената информираност.

„Призоваваме широката общественост и туристите стриктно да спазват указанията за безопасност, да поддържат безопасно разстояние при среща с диви животни и незабавно да уведомяват полицията, за да гарантират личната си безопасност“, се казва в онлайн съобщението.

Снежните леопарди, обитаващи Централна и Южна Азия, са защитен вид в Китай и символ на планинските и високопланинските екосистеми на страната. В световен мащаб са останали едва между 4000 и 6500 екземпляра, като 60% от тяхното местообитание се намира именно в Китай, според Световния фонд за дивата природа (WWF).

С гъста бяло-сива козина, която им помага да се сливат с околната среда, тези потайни котки живеят във високи, скалисти планини с едни от най-суровите условия на Земята, посочват от WWF.

Известно е, че много малко снежни леопарди нападат хора, според различни природозащитни организации, експерти по дивата природа и китайски държавни медии. Едно проучване от 2020 г. анкетира 261 пастири в Монголия, друго често срещано местообитание на снежните леопарди. Докато мнозина съобщават, че са виждали хищници или че добитъкът им е бил нападнат от тях, никой не е съобщил за нападения над хора.

Източник: CNN    
