Орбан с остри думи срещу Украйна

Орбан припомни, че на последната среща на високо равнище на ЕС в Брюксел той е получил документ, предлагащ Украйна да бъде приета в съюза до 2027 г., което да ѝ позволи да получи достъп до средствата от бюджета на ЕС за 2028-2034 г. „Тези пари ще бъдат взети от централноевропейците", предупреди той

30 януари 2026, 11:42
Орбан с остри думи срещу Украйна
Източник: AP/БТА

У крайна не засилва Европа, а я отслабва и „я завлича във война“, заяви унгарският премиер Виктор Орбан по време на днешно интервю за общественото радио „Лайош Кошут“, допълвайки, че насочените към Украйна средства трябва да се изразходват за развитието на въоръжените сили на европейските държави и за оборудване, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Орбан припомни, че на последната среща на високо равнище на ЕС в Брюксел той е получил документ, предлагащ Украйна да бъде приета в съюза до 2027 г., което да ѝ позволи да получи достъп до средствата от бюджета на ЕС за 2028-2034 г. „Тези пари ще бъдат взети от централноевропейците“, предупреди той.

Орбан отбеляза, че референдумът на опозиционната партия „Тиса“ показа, че повече от половината ѝ последователи подкрепят украинското членство, което показва остро вътрешно разделение по въпроса.

„Ако Украйна беше член на ЕС днес, ЕС трябваше да бъде във война с Русия“, заяви Орбан. Той допълни, че украинското членство е немислимо, защото „ще разбие унгарската икономика“, като особено силно ще засегне земеделците.

„Украинските стоки, произвеждани по-евтино и в по-големи количества поради  различните регулации, ще наводнят европейските пазари и ще съсипят местния производител. Като най-близки съседи централноевропейците ще понесат по-голямата част от тези последици“, заяви той.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
